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В ПА ОДКБ прокомментировали ход выборов в Таджикистане - РИА Новости, 02.03.2025
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06:31 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tadzhikistan-2002530911.html
В ПА ОДКБ прокомментировали ход выборов в Таджикистане
В ПА ОДКБ прокомментировали ход выборов в Таджикистане - РИА Новости, 02.03.2025
В ПА ОДКБ прокомментировали ход выборов в Таджикистане
Народ Таджикистана голосует за настоящее и будущее страны на выборах в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон), заявил журналистам координатор группы... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T06:31:00+03:00
2025-03-02T06:31:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Народ Таджикистана голосует за настоящее и будущее страны на выборах в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон), заявил журналистам координатор группы наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Сергей Рачков. "Народ Таджикистана сегодня (в воскресенье - ред.) голосует за настоящее и будущее своей страны", - сказал он на избирательном участке номер 24 района Исмоили Сомони в Душанбе. По его словам, наблюдение группы ПА ОДКБ из 12 человек - краткосрочное, но за это время группа ознакомилась с национальным избирательным законодательством, в котором есть полное соответствие с международными демократическими стандартами. "В ходе наблюдения на участках нарушений не выявлено, люди проявляют гражданскую активность", - отметил Рачков. Координатор группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Капицкий подчеркнул, что выборы подготовлены на высшем уровне, отметив доступность участков для всех групп населения. "Наша группа состоит из 57 человек, 29 из которых работают сегодня в Таджикистане, 28 - в десяти государствах Содружества", - сообщил он. По его словам, группа МПА СНГ перед выборами встречалась с главой ЦИК Бахтиёром Худоёрзодой, руководством нижней палаты парламента и лидерами политических партий Таджикистана, участвующих в выборах, где получили от них всю информацию, необходимую для работы. В стране в 6.00 утра по местному времени (04.00 мск) открылось 3 513 избирательных участка для голосования, еще 36 участков образованы в 28 странах мира для проведения голосования граждан страны, находящихся за пределами Таджикистана. Наибольшее число зарубежных участков - шесть - расположено в России, где, по разным данным, работают более 1 миллиона мигрантов из Таджикистана, учатся студенты. По информации Центризбиркома, число избирателей̆ составляет 5 миллионов 522 тысячи 88 человек, из них почти 20% впервые в жизни участвуют в голосовании, достигнув совершеннолетия.
https://ria.ru/20250302/tadzhikistan-2002528430.html
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в мире, таджикистан, душанбе, россия, одкб, снг
В мире, Таджикистан, Душанбе, Россия, ОДКБ, СНГ
В ПА ОДКБ прокомментировали ход выборов в Таджикистане

Наблюдатели ПА ОДКБ: народ Таджикистана голосует за настоящее и будущее страны

© Sputnik / Амир ИсаевПодготовка к президентским выборам в Таджикистане
Подготовка к президентским выборам в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Sputnik / Амир Исаев
Подготовка к президентским выборам в Таджикистане. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Народ Таджикистана голосует за настоящее и будущее страны на выборах в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон), заявил журналистам координатор группы наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) Сергей Рачков.
"Народ Таджикистана сегодня (в воскресенье - ред.) голосует за настоящее и будущее своей страны", - сказал он на избирательном участке номер 24 района Исмоили Сомони в Душанбе.
Выборы в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
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04:17
По его словам, наблюдение группы ПА ОДКБ из 12 человек - краткосрочное, но за это время группа ознакомилась с национальным избирательным законодательством, в котором есть полное соответствие с международными демократическими стандартами.
"В ходе наблюдения на участках нарушений не выявлено, люди проявляют гражданскую активность", - отметил Рачков.
Координатор группы наблюдателей Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ Дмитрий Капицкий подчеркнул, что выборы подготовлены на высшем уровне, отметив доступность участков для всех групп населения.
"Наша группа состоит из 57 человек, 29 из которых работают сегодня в Таджикистане, 28 - в десяти государствах Содружества", - сообщил он.
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По его словам, группа МПА СНГ перед выборами встречалась с главой ЦИК Бахтиёром Худоёрзодой, руководством нижней палаты парламента и лидерами политических партий Таджикистана, участвующих в выборах, где получили от них всю информацию, необходимую для работы.
В стране в 6.00 утра по местному времени (04.00 мск) открылось 3 513 избирательных участка для голосования, еще 36 участков образованы в 28 странах мира для проведения голосования граждан страны, находящихся за пределами Таджикистана. Наибольшее число зарубежных участков - шесть - расположено в России, где, по разным данным, работают более 1 миллиона мигрантов из Таджикистана, учатся студенты. По информации Центризбиркома, число избирателей̆ составляет 5 миллионов 522 тысячи 88 человек, из них почти 20% впервые в жизни участвуют в голосовании, достигнув совершеннолетия.
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