Рейтинг@Mail.ru
В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:17 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/tadzhikistan-2002528430.html
В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента
В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента - РИА Новости, 02.03.2025
В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента
Выборы в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон) стартовали в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T04:17:00+03:00
2025-03-02T04:17:00+03:00
в мире
таджикистан
россия
эмомали рахмон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21152/55/211525543_0:2:1450:818_1920x0_80_0_0_c69e8a92d0b6b442409a00764d413bd4.jpg
ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон) стартовали в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости. В стране в 6.00 утра по местному времени (04.00 мск) открылось 3 513 избирательных участка для голосования, еще 36 участков образованы в 28 странах мира для проведения голосования граждан страны, находящихся за пределами Таджикистана. Наибольшее число зарубежных участков - шесть - расположено в России, где, по разным данным, работают более 1 миллиона мигрантов из Таджикистана, учатся студенты. По информации Центризбиркома, число избирателей̆ составляет 5 миллионов 522 тысячи 88 человек, из них почти 20% впервые в жизни участвуют в голосовании, достигнув совершеннолетия. Согласно законодательству республики, граждане страны приобретают право голоса по достижению 18 лет. В стране действует смешанная избирательная система: нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, а остальные 41 - по одномандатным избирательным округам. За 63 депутатских мандата поборется 241 кандидат. Из них 176 кандидатов - по 41 одномандатным избирательным округам, 65 по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу, среди официально зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты парламента - 48 женщин. В выборах по партийным спискам примут участие 103 кандидата, претендующие на 22 депутатских кресла, по одномандатным округам - 135 кандидатов на 41 депутатское место. По одномандатным избирательным округам кандидатами в депутаты выдвинуты 48 женщин. На предстоящих парламентских выборах своих кандидатов выдвинули шесть из семи зарегистрированных в стране политических партий. По единому общереспубликанскому округу идут 68 кандидатов, из которых 28 выдвинуто Народно-демократической партией Таджикистана, самой многочисленной и влиятельной политической силы страны, учрежденной в 1994 году. Партию с момента образования возглавляет действующий президент республики Эмомали Рахмон.
https://ria.ru/20250302/gamburg-2002521686.html
https://ria.ru/20250301/abkhaziya-2002460922.html
таджикистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/21152/55/211525543_161:0:1450:967_1920x0_80_0_0_5269d9fe1a355e9be8bf5fda5503e32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон
В мире, Таджикистан, Россия, Эмомали Рахмон
В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента

В Таджикистане открылись участки на выборах в нижнюю палату парламента

© Nozim Kalandarov Выборы в Таджикистане
Выборы в Таджикистане - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Nozim Kalandarov
Выборы в Таджикистане. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон) стартовали в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости.
В стране в 6.00 утра по местному времени (04.00 мск) открылось 3 513 избирательных участка для голосования, еще 36 участков образованы в 28 странах мира для проведения голосования граждан страны, находящихся за пределами Таджикистана. Наибольшее число зарубежных участков - шесть - расположено в России, где, по разным данным, работают более 1 миллиона мигрантов из Таджикистана, учатся студенты.
Гамбург - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Гамбурге пройдут парламентские выборы
01:04
По информации Центризбиркома, число избирателей̆ составляет 5 миллионов 522 тысячи 88 человек, из них почти 20% впервые в жизни участвуют в голосовании, достигнув совершеннолетия. Согласно законодательству республики, граждане страны приобретают право голоса по достижению 18 лет.
В стране действует смешанная избирательная система: нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, а остальные 41 - по одномандатным избирательным округам.
За 63 депутатских мандата поборется 241 кандидат. Из них 176 кандидатов - по 41 одномандатным избирательным округам, 65 по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу, среди официально зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты парламента - 48 женщин. В выборах по партийным спискам примут участие 103 кандидата, претендующие на 22 депутатских кресла, по одномандатным округам - 135 кандидатов на 41 депутатское место. По одномандатным избирательным округам кандидатами в депутаты выдвинуты 48 женщин.
На предстоящих парламентских выборах своих кандидатов выдвинули шесть из семи зарегистрированных в стране политических партий.
По единому общереспубликанскому округу идут 68 кандидатов, из которых 28 выдвинуто Народно-демократической партией Таджикистана, самой многочисленной и влиятельной политической силы страны, учрежденной в 1994 году. Партию с момента образования возглавляет действующий президент республики Эмомали Рахмон.
Голосование во втором туре президентских выборов в Абхазии - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Президентские выборы в Абхазии признали состоявшимися
Вчера, 15:30
 
В миреТаджикистанРоссияЭмомали Рахмон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала