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В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента

В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента - РИА Новости, 02.03.2025

В Таджикистане начались выборы в нижнюю палату парламента

Выборы в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон) стартовали в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T04:17:00+03:00

2025-03-02T04:17:00+03:00

2025-03-02T04:17:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 2 мар - РИА Новости, Лидия Исамова. Выборы в нижнюю палату парламента (Маджлиси намояндагон) стартовали в Таджикистане, передает корреспондент РИА Новости. В стране в 6.00 утра по местному времени (04.00 мск) открылось 3 513 избирательных участка для голосования, еще 36 участков образованы в 28 странах мира для проведения голосования граждан страны, находящихся за пределами Таджикистана. Наибольшее число зарубежных участков - шесть - расположено в России, где, по разным данным, работают более 1 миллиона мигрантов из Таджикистана, учатся студенты. По информации Центризбиркома, число избирателей̆ составляет 5 миллионов 522 тысячи 88 человек, из них почти 20% впервые в жизни участвуют в голосовании, достигнув совершеннолетия. Согласно законодательству республики, граждане страны приобретают право голоса по достижению 18 лет. В стране действует смешанная избирательная система: нижняя палата парламента состоит из 63 депутатов, 22 из которых избираются по партийным спискам в едином общереспубликанском округе, а остальные 41 - по одномандатным избирательным округам. За 63 депутатских мандата поборется 241 кандидат. Из них 176 кандидатов - по 41 одномандатным избирательным округам, 65 по партийным спискам по единому общереспубликанскому избирательному округу, среди официально зарегистрированных кандидатов в депутаты нижней палаты парламента - 48 женщин. В выборах по партийным спискам примут участие 103 кандидата, претендующие на 22 депутатских кресла, по одномандатным округам - 135 кандидатов на 41 депутатское место. По одномандатным избирательным округам кандидатами в депутаты выдвинуты 48 женщин. На предстоящих парламентских выборах своих кандидатов выдвинули шесть из семи зарегистрированных в стране политических партий. По единому общереспубликанскому округу идут 68 кандидатов, из которых 28 выдвинуто Народно-демократической партией Таджикистана, самой многочисленной и влиятельной политической силы страны, учрежденной в 1994 году. Партию с момента образования возглавляет действующий президент республики Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20250302/gamburg-2002521686.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, таджикистан, россия, эмомали рахмон