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Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 02.03.2025
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:29:00+03:00
2025-03-02T17:29:00+03:00
2025-03-02T21:02:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик."Оператор дрона группировки войск "Север" уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, российские бойцы оставили противника без связи.В воскресенье десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области. Согласно сообщению, под огонь также попали антенны, система спутникового интернета Starlink, точка взлета и несколько операторов.
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Уничтожение спутникового терминала связи ВСУ в Харьковской области
Оператор дрона группировки войск «Север» уничтожил спутниковый терминал связи «Starlink» ВСУ в Харьковской области.
2025-03-02T17:29
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РИА Новости
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Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области