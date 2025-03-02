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Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области

Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 02.03.2025

Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области

Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:29:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик."Оператор дрона группировки войск "Север" уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области", — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, российские бойцы оставили противника без связи.В воскресенье десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области. Согласно сообщению, под огонь также попали антенны, система спутникового интернета Starlink, точка взлета и несколько операторов.

https://ria.ru/20250302/bradley-2002590260.html

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Уничтожение спутникового терминала связи ВСУ в Харьковской области Оператор дрона группировки войск «Север» уничтожил спутниковый терминал связи «Starlink» ВСУ в Харьковской области. 2025-03-02T17:29 true PT0M06S

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харьковская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область