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Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 02.03.2025
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17:29 02.03.2025 (обновлено: 21:02 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/starlink-2002596069.html
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области - РИА Новости, 02.03.2025
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:29:00+03:00
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харьковская область
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
сумская область
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик.&quot;Оператор дрона группировки войск &quot;Север&quot; уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области&quot;, — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, российские бойцы оставили противника без связи.В воскресенье десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области. Согласно сообщению, под огонь также попали антенны, система спутникового интернета Starlink, точка взлета и несколько операторов.
https://ria.ru/20250302/bradley-2002590260.html
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Уничтожение спутникового терминала связи ВСУ в Харьковской области
Оператор дрона группировки войск «Север» уничтожил спутниковый терминал связи «Starlink» ВСУ в Харьковской области.
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харьковская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сумская область
Харьковская область, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Сумская область
Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ уничтожили терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российские военные уничтожили станцию Starlink в Харьковской области, об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале, опубликовав соответствующий видеоролик.
«

"Оператор дрона группировки войск "Север" уничтожил спутниковый терминал связи Starlink ВСУ в Харьковской области", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, российские бойцы оставили противника без связи.
В воскресенье десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области. Согласно сообщению, под огонь также попали антенны, система спутникового интернета Starlink, точка взлета и несколько операторов.
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