https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002602903.html
Спецоперация, 2 марта: ВС России продвинулись на разных направлениях
Спецоперация, 2 марта: ВС России продвинулись на разных направлениях - РИА Новости, 02.03.2025
Спецоперация, 2 марта: ВС России продвинулись на разных направлениях
Российские подразделения продолжили продвижение вглубь обороны противника на разных направлениях СВО, потери ВСУ составили до 1365 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T18:23:00+03:00
2025-03-02T18:23:00+03:00
2025-03-02T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
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алексей пушков
александр дубинский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские подразделения продолжили продвижение вглубь обороны противника на разных направлениях СВО, потери ВСУ составили до 1365 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ за сутки потеряли до 1365 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Российские войска поразили инфраструктуру военных аэродромов, объекты газопереработки, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, сообщило министерство. Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 240 человек, шестеро сдались в плен, следует из сводки Минобороны РФ. Поддержка конфликта странами ЕвропыФранция последнее время занимала позицию в пользу продолжения конфликта на Украине любыми средствами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал периодические заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности позвонить президенту России Владимиру Путину. При этом сенатор Алексей Пушков заявил, что Франция и Британия хотят сорвать реальные договоренности по Украине, поэтому выдвигают бессмысленные требования к России. "Мирный план" Макрона и (премьера Великобритании Кира) Стармера планируется как антитеза возможному соглашению между Москвой и Вашингтоном по Украине. Параметры этой антитезы уже понятны: это будет набор бессмысленных и неосуществимых требований к России в духе уже известных заявлений Парижа, Лондона и Брюсселя. Амбиции Стармера и Макрона толкают их на собственную громкую инициативу, но это будет не более, чем симуляция подлинного соглашения. Его подлинная цель - сорвать реальное соглашение по Украине", - написал Пушков в своем Telegram-канале.В свою очередь, президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран, желающих "справедливого мира" на Украине. Об этом он написал в соцсети Х. Он намекнул, что мирное соглашение, не учитывающее условия Киева, будет капитуляцией. Готовят операторов для атак на гражданскихКомандование 34-го батальона национальной гвардии Украины ведет обучение своих операторов ударных FPV-дронов атакам на гражданские автомобили с тем, чтобы после ударов обвинять в них российскую армию, обучение осуществляется на реальных мирных целях, сообщил РИА Новости представитель пророссийского антифашистского подполья Херсонский области. Штаб 34-го батальона оперативного назначения нацгвардии расположен в оккупированном Киевом населенном пункте Новопетровка Херсонской области. Комбат санкционировал проведение операторами БПЛА НГУ практических занятий по уничтожению гражданских автомобилей. В рамках тренировок украинские операторы ударных FPV-дронов выслеживают и уничтожают гражданские автомобили с передвигающимися в них мирными жителями. Затем киевская пропаганда списывает такие удары на ВС РФ. В распоряжение РИА Новости подпольем передано видео с тренировкой украинского нацгвардейца, в рамках которой оператор БПЛА атакует гражданский автомобиль с мирными жителями. Путь к санкциямОбъявленный на Украине сбор денег на ядерное оружие - прямой путь к санкция против государства, считает находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. В пятницу украинский телеканал Еspreso сообщил, что соучредитель украинского "Монобанка" Олег Гороховский открыл сбор пожертвований "на ядерку" после отмены подписания запланированного соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной. "Сбор средств "на ядерное оружие" - это прямой путь к санкциям не только на отдельных персонажей шайки (Владимира – ред.) Зеленского, а и путь к санкциям против государства - за нарушение международных конвенций о нераспространении ядерного оружия. Это очевидный путь к мировой изоляции… Начали процесс выхода Украины из цивилизованного общества", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.По его мнению, это сознательное действие, цель которого та самая мировая изоляция, способ создать пиратскую республику. Ранее Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что процесс вступления Украины в НАТО может занять годы и десятилетия, и для обеспечения безопасности Запад должен предоставить Киеву ядерное оружие.
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Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Новосибирский государственный университет, Верховная Рада Украины, В мире