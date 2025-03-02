Рейтинг@Mail.ru
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 02.03.2025 (обновлено: 12:56 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002560873.html
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2025
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области
Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:47:00+03:00
2025-03-02T12:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002561595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_33c8f80699c04fc592a0e440b3752606.jpg
КУРСК, 2 мар - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Казак". "Обнаружили расчет БПЛА большого квадрокоптера, скорее всего, предположительно, Matrix, также были обнаружены антенны, система интернет Starlink, точка взлета и несколько операторов", - рассказал "Казак". По его словам, после проведения доразведки были направлены ударные дроны на оптоволоконном управлении для уничтожения этой позиции. "В следствии были уничтожены весь пилотируемый расчет вместе с оборудованием и боеприпасами", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что в результате поражения склада было уничтожено большое количество беспилотной техники, боеприпасов и автомобиль для подвоза.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
сумская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение расчета беспилотников ВСУ и склада боеприпасов в Сумской области
Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет беспилотников противника и крупный склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Казак".
2025-03-02T12:47
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002561595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f9df92cdfc8e7ca4617d0b12d36b8564.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области

Разведчик "Казак" рассказал об уничтожении расчета БПЛА ВСУ в Сумской области

Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 2 мар - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Казак".
«
"Обнаружили расчет БПЛА большого квадрокоптера, скорее всего, предположительно, Matrix, также были обнаружены антенны, система интернет Starlink, точка взлета и несколько операторов", - рассказал "Казак".
По его словам, после проведения доразведки были направлены ударные дроны на оптоволоконном управлении для уничтожения этой позиции.
"В следствии были уничтожены весь пилотируемый расчет вместе с оборудованием и боеприпасами", - добавил он.
Собеседник агентства отметил, что в результате поражения склада было уничтожено большое количество беспилотной техники, боеприпасов и автомобиль для подвоза.
БПЛА RQ-20 Puma попала в распоряжение российских специалистов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
Российские специалисты посадили американский беспилотник
26 октября 2024, 07:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала