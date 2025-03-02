https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002560873.html
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 02.03.2025
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области
Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:47:00+03:00
2025-03-02T12:47:00+03:00
2025-03-02T12:56:00+03:00
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КУРСК, 2 мар - РИА Новости. Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет БПЛА противника, а также склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Казак". "Обнаружили расчет БПЛА большого квадрокоптера, скорее всего, предположительно, Matrix, также были обнаружены антенны, система интернет Starlink, точка взлета и несколько операторов", - рассказал "Казак". По его словам, после проведения доразведки были направлены ударные дроны на оптоволоконном управлении для уничтожения этой позиции. "В следствии были уничтожены весь пилотируемый расчет вместе с оборудованием и боеприпасами", - добавил он. Собеседник агентства отметил, что в результате поражения склада было уничтожено большое количество беспилотной техники, боеприпасов и автомобиль для подвоза.
https://ria.ru/20241026/bespilotnik-1980215314.html
сумская область
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Уничтожение расчета беспилотников ВСУ и склада боеприпасов в Сумской области
Десантники уссурийской 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующие в составе группировки войск "Север", уничтожили расчет беспилотников противника и крупный склад боеприпасов с беспилотным оборудованием в Сумской области, рассказал РИА Новости старший разведчик с позывным "Казак".
2025-03-02T12:47
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PT0M42S
РИА Новости
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безопасность, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Уссурийские десантники уничтожили расчет БПЛА ВСУ в Сумской области
Разведчик "Казак" рассказал об уничтожении расчета БПЛА ВСУ в Сумской области