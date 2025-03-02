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Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины - РИА Новости, 02.03.2025
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12:29 02.03.2025 (обновлено: 12:37 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002558945.html
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины - РИА Новости, 02.03.2025
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:29:00+03:00
2025-03-02T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
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украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины

МО: ВС РФ нанесли поражение объектам газопереработки, обеспечивающим ВПК Украины

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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