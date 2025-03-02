https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002558945.html

Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины

Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины - РИА Новости, 02.03.2025

Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины

Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:29:00+03:00

2025-03-02T12:29:00+03:00

2025-03-02T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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