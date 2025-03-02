https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002558945.html
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины - РИА Новости, 02.03.2025
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины
Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:29:00+03:00
2025-03-02T12:29:00+03:00
2025-03-02T12:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газопереработки, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного сектора Украины, цехам производства беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 147 районах", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны сбиты 62 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
Российские военные поразили инфраструктуру ВПК Украины
МО: ВС РФ нанесли поражение объектам газопереработки, обеспечивающим ВПК Украины