https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002529103.html

Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра

Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.03.2025

Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра

Российские десантники поразили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T05:05:00+03:00

2025-03-02T05:05:00+03:00

2025-03-02T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники поразили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки "Днепр" скорректировал его полет для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, расположенному в полуразрушенном здании на правобережье Днепра. Вместе с КНП врага был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав противника", — рассказали в ведомстве.По данным Минобороны от субботы, за сутки в зоне ответственности группировки "Днерп" потери ВСУ составили до 95 солдат. Также Украина лишилась одиннадцати автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов.

https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, безопасность