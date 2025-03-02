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Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.03.2025
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05:05 02.03.2025 (обновлено: 05:24 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/spetsoperatsiya-2002529103.html
Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра
Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.03.2025
Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра
Российские десантники поразили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T05:05:00+03:00
2025-03-02T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники поразили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны. "Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки "Днепр" скорректировал его полет для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, расположенному в полуразрушенном здании на правобережье Днепра. Вместе с КНП врага был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав противника", — рассказали в ведомстве.По данным Минобороны от субботы, за сутки в зоне ответственности группировки "Днерп" потери ВСУ составили до 95 солдат. Также Украина лишилась одиннадцати автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов.
https://ria.ru/20250216/tanki-1999470349.html
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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА группы Днепр уничтожил украинский командно-наблюдательный пункт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА Суперкам в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники поразили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки "Днепр" скорректировал его полет для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, расположенному в полуразрушенном здании на правобережье Днепра. Вместе с КНП врага был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав противника", — рассказали в ведомстве.
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С помощью беспилотников в режиме реального времени подразделения БПЛА российских ВДВ наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели.

По данным Минобороны от субботы, за сутки в зоне ответственности группировки "Днерп" потери ВСУ составили до 95 солдат. Также Украина лишилась одиннадцати автомобилей, артиллерийского орудия и станции радиоэлектронной борьбы. Кроме того, российские бойцы уничтожили склад боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииБезопасность
 
 
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