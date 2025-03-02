Российские десантники уничтожили украинский КНП на правом берегу Днепра
Расчет БПЛА группы Днепр уничтожил украинский командно-наблюдательный пункт
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО
Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" в зоне СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники поразили украинский командно-наблюдательный пункт (КНП) на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны.
"Осуществив запуск FPV-дрона, второй номер расчета БПЛА десантников группировки "Днепр" скорректировал его полет для точного наведения на цель. Помощник зафиксировал попадание FPV-дрона по командно-наблюдательному пункту противника, расположенному в полуразрушенном здании на правобережье Днепра. Вместе с КНП врага был уничтожен и весь находившийся в нем личный состав противника", — рассказали в ведомстве.
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С помощью беспилотников в режиме реального времени подразделения БПЛА российских ВДВ наблюдают за правым берегом Днепра, отслеживают передвижения противника, проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии и осуществляют наведение FPV-дронов на цели.
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