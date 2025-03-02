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Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты
Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты - РИА Новости, 02.03.2025
Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты
На севере Москвы в Дмитровском районе в домах, построенных по реновации, в 45 нежилых помещениях работают разные социальные и бытовые объекты, рассказал министр РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:00:00+03:00
2025-03-02T11:00:00+03:00
2025-03-02T11:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе в домах, построенных по реновации, в 45 нежилых помещениях работают разные социальные и бытовые объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новых жилых комплексах, возведенных по программе реновации, первые этажи отведены под нежилые помещения. На сегодня в Дмитровском районе таких помещений используется 45. В них открылись объекты по предоставлению бытовых услуг – 14, розничной торговли – девять", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Также в этих помещениях действуют по семь пунктов выдачи заказов и заведений общепита, а еще магазин оптики, аптеки и школа театрального искусства.Министр отметил, что появление таких объектов помогает развиваться частному бизнесу, создавать новые рабочие места и повышать качество жизни в районе.Процесс реновации идет в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250224/ovchinskiy-2001184513.html
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москва, владислав овчинский, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владислав Овчинский, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты
Овчинский: в новых домах в Дмитровском районе используются 45 нежилых помещений