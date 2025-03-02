https://ria.ru/20250302/sotsobekty-2002512121.html

Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты

Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты - РИА Новости, 02.03.2025

Овчинский: в Дмитровском районе 45 помещений задействуют под соцобъекты

На севере Москвы в Дмитровском районе в домах, построенных по реновации, в 45 нежилых помещениях работают разные социальные и бытовые объекты, рассказал министр РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T11:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. На севере Москвы в Дмитровском районе в домах, построенных по реновации, в 45 нежилых помещениях работают разные социальные и бытовые объекты, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В новых жилых комплексах, возведенных по программе реновации, первые этажи отведены под нежилые помещения. На сегодня в Дмитровском районе таких помещений используется 45. В них открылись объекты по предоставлению бытовых услуг – 14, розничной торговли – девять", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Также в этих помещениях действуют по семь пунктов выдачи заказов и заведений общепита, а еще магазин оптики, аптеки и школа театрального искусства.Министр отметил, что появление таких объектов помогает развиваться частному бизнесу, создавать новые рабочие места и повышать качество жизни в районе.Процесс реновации идет в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250224/ovchinskiy-2001184513.html

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