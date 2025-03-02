https://ria.ru/20250302/shtaynmayer--2002580316.html

Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме

Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025

Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США после перепалки Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:36:00+03:00

2025-03-02T14:36:00+03:00

2025-03-02T15:55:00+03:00

в мире

украина

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владимир зеленский

дональд трамп

франк-вальтер штайнмайер

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США после перепалки Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова передает Der Tagesspiegel."Вчерашняя сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США", — сказал он. Штайнмайер добавил, что дипломатия проигрывает, когда партнеры подвергаются унижению на глазах у всего мира. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.

https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html

https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html

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в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, франк-вальтер штайнмайер