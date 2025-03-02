Рейтинг@Mail.ru
Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:36 02.03.2025 (обновлено: 15:55 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/shtaynmayer--2002580316.html
Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме
Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме - РИА Новости, 02.03.2025
Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США после перепалки Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:36:00+03:00
2025-03-02T15:55:00+03:00
в мире
украина
вашингтон (штат)
владимир зеленский
дональд трамп
франк-вальтер штайнмайер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785320300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5c6e2fe73e702b19ace7f3f5d402882b.jpg
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США после перепалки Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова передает Der Tagesspiegel."Вчерашняя сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США", — сказал он. Штайнмайер добавил, что дипломатия проигрывает, когда партнеры подвергаются унижению на глазах у всего мира. Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено. В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
https://ria.ru/20250302/mask-2002576520.html
https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html
украина
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/19/1785320300_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_dd099aa983fa5b380ca404c707cbb1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Франк-Вальтер Штайнмайер
Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме

Президент ФРГ Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США после перепалки Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова передает Der Tagesspiegel.

"Вчерашняя сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США", — сказал он.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Маск сделал новое заявление о Зеленском
Вчера, 13:59
Штайнмайер добавил, что дипломатия проигрывает, когда партнеры подвергаются унижению на глазах у всего мира.

Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.

В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Пресс-секретарь Трампа раскрыла, как он унизил Зеленского после перепалки
Вчера, 12:13
 
В миреУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДональд ТрампФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала