Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме
Президент ФРГ Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США
© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер . Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер удивился необходимости защищать Украину от США после перепалки Владимира Зеленского с главой Белого дома Дональдом Трампом. Его слова передает Der Tagesspiegel.
"Вчерашняя сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США", — сказал он.
"Вчерашняя сцена в Белом доме поразила меня. Я никогда бы не поверил, что однажды нам придется защищать Украину от США", — сказал он.
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Штайнмайер добавил, что дипломатия проигрывает, когда партнеры подвергаются унижению на глазах у всего мира.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.
Встреча Трампа и Зеленского, переросшая в итоге в перепалку, состоялась в Вашингтоне в пятницу. По данным телеканала Fox News, американский лидер "вышвырнул" главу киевского режима из-за проявленного тем неуважения. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом также было отменено.
В свою очередь, телеканал CBS News со ссылкой на высокопоставленных источников в окружении американского лидера сообщал, что произошедшее в Белом доме поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Отмечалось, что чиновники в Киеве после произошедшего впали в отчаяние и добиваются от Белого дома возвращения к обсуждению, но безрезультатно, поскольку Трамп разговаривать с Зеленским в настоящее время не хочет.