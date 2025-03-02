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Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США

Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США - РИА Новости, 02.03.2025

Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США

Владимир Зеленский вместо подписания сделки по редкоземельным металлам решил ее взорвать, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T20:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо подписания сделки по редкоземельным металлам решил ее взорвать, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент."Владимиру Зеленскому в Белом доме нужно было только прийти и подписать экономическое соглашение, а он решил его взорвать", — сказал он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, находится ли все еще на рассмотрении соглашение Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.

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сша, в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, украина, скотт бессент