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Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США
Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США - РИА Новости, 02.03.2025
Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США
Владимир Зеленский вместо подписания сделки по редкоземельным металлам решил ее взорвать, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T19:02:00+03:00
2025-03-02T19:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский вместо подписания сделки по редкоземельным металлам решил ее взорвать, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент."Владимиру Зеленскому в Белом доме нужно было только прийти и подписать экономическое соглашение, а он решил его взорвать", — сказал он в интервью телеканалу CBS News на вопрос о том, находится ли все еще на рассмотрении соглашение Вашингтона и Киева по минеральным ресурсам.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США вышвырнул главу киевского режима после конфликта, а сделка по редкоземельным металлам сорвалась.
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сша, в мире, вашингтон (штат), владимир зеленский, украина, скотт бессент
США, В мире, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Украина, Скотт Бессент
Зеленский вместо подписания сделки решил ее "взорвать", заявили в США
Глава Минфина США: Зеленский вместо подписания решил взорвать сделку по металлам