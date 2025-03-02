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В Саратове арестовали подозреваемого в деле о взрыве в многоквартирном доме - РИА Новости, 02.03.2025
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15:53 02.03.2025 (обновлено: 16:10 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/saratov-2002588085.html
В Саратове арестовали подозреваемого в деле о взрыве в многоквартирном доме
В Саратове арестовали подозреваемого в деле о взрыве в многоквартирном доме - РИА Новости, 02.03.2025
В Саратове арестовали подозреваемого в деле о взрыве в многоквартирном доме
Волжский районный суд Саратова санкционировал арест подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T15:53:00+03:00
2025-03-02T16:10:00+03:00
происшествия
жилье
балаково
россия
саратов
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова санкционировал арест подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в покушении на бывшую супругу, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Ранее администрация района ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе после того, как 23 февраля во втором подъезде дома по улице Набережная Леонова, 35 взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего поврежден междуэтажный пролет лестничного марша между первым и вторым этажом и пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента. "По ходатайству следователя судом в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале управления. В пресс-службе управления уточнили журналистам, что фигурант арестован до 22 апреля включительно. Следствие установило, что 23 февраля 38-летний житель Балаково на почве ревности заложил у входной двери подъезда дома бывшей жены взрывное устройство. При выходе ее из подъезда взрывное устройство приведено в действие, в результате чего 38-летняя женщина получила травмы, с которыми госпитализирована. Перед этим 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в Балаково с целью ввести в заблуждение правоохранителей. Вину подозреваемый признал.
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происшествия, жилье, балаково, россия, саратов, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Балаково, Россия, Саратов, Следственный комитет России (СК РФ)
В Саратове арестовали подозреваемого в деле о взрыве в многоквартирном доме

В Саратове арестовали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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САРАТОВ, 2 мар - РИА Новости. Волжский районный суд Саратова санкционировал арест подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково Саратовской области, 38-летний местный житель признался в покушении на бывшую супругу, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Ранее администрация района ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе после того, как 23 февраля во втором подъезде дома по улице Набережная Леонова, 35 взорвалось самодельное взрывное устройство, в результате чего поврежден междуэтажный пролет лестничного марша между первым и вторым этажом и пострадал один человек. Следователи возбудили уголовное дело по факту инцидента.
"По ходатайству следователя судом в отношении 38-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, пунктом "е" части 2 статьи 105 УК РФ (Покушение на убийство общеопасным способом) и частью 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в Telegram-канале управления.
В пресс-службе управления уточнили журналистам, что фигурант арестован до 22 апреля включительно.
Следствие установило, что 23 февраля 38-летний житель Балаково на почве ревности заложил у входной двери подъезда дома бывшей жены взрывное устройство. При выходе ее из подъезда взрывное устройство приведено в действие, в результате чего 38-летняя женщина получила травмы, с которыми госпитализирована. Перед этим 20 февраля фигурант заложил другое взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в Балаково с целью ввести в заблуждение правоохранителей. Вину подозреваемый признал.
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