https://ria.ru/20250302/sabotazh-2002580080.html

ХАМАС обвинило Израиль в саботаже соглашения о прекращении огня

ХАМАС обвинило Израиль в саботаже соглашения о прекращении огня - РИА Новости, 02.03.2025

ХАМАС обвинило Израиль в саботаже соглашения о прекращении огня

ХАМАС привержен трехэтапному соглашению о прекращении огня с Израилем и соблюдает его в полном объеме, Израиль на нынешнем этапе саботирует это соглашение,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:30:00+03:00

2025-03-02T14:30:00+03:00

2025-03-02T14:32:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. ХАМАС привержен трехэтапному соглашению о прекращении огня с Израилем и соблюдает его в полном объеме, Израиль на нынешнем этапе саботирует это соглашение, заявил член политбюро ХАМАС Басем Наим, комментируя публикации в СМИ о новых предложениях по продлению перемирия в секторе Газа. “К настоящему моменту мы все, наверное, уже слышали циркулирующие в международных новостных агентствах слухи о “новом” соглашении о прекращении огня… Мы (ХАМАС) уже подписали трехэтапное соглашение о прекращении огня через посредников, включая американцев. Мы привержены этому соглашению и уже честно реализуем его в полном объеме”, - говорится в заявлении. “То, что делают (премьер-министр Израиля Биньямин) Нетаньяху и его правительство, поддерживаемое нынешней администрацией США, является вопиющим нарушением соглашения о прекращении огня. Тем самым они несут полную ответственность за эскалацию ситуации... Они саботируют соглашение, которое, как ожидалось, принесет некоторую стабильность и безопасность для всех и откроет дорогу вперед”, - указано в релизе. Наим также призвал международное сообщество вмешаться и обязать Израиль выполнять достигнутые договоренности во избежание дальнейшей эскалации. В ночь на 2 марта после истечения согласованного режима прекращения огня в секторе Газа, который продлился 42 дня, власти Израиля объявили, что спецпредставитель президента США Стива Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия в секторе Газа, так как на данный момент невозможно преодолеть разногласия между Израилем и ХАМАС касательно полного прекращения войны. В канцелярии Нетаньяху подчеркнули, что Израиль согласен на этот план, а ХАМАС - нет. Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха - то есть еще на полтора месяца. План подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие. С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения между Израилем и ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. На данный момент движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, порядка половины из которых официально признаны погибшими. С началом перемирия в сектор Газа был значительно увеличен ввоз гуманитарной помощи. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

https://ria.ru/20250302/tsahal-2002579615.html

https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html

https://ria.ru/20250302/izrail-2002573745.html

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в мире, израиль, сша, катар, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году