https://ria.ru/20250302/renovatsiya-2002511087.html

Ефимов: в 2024 году Москва выделила около 100 гектаров земли для реновации

Ефимов: в 2024 году Москва выделила около 100 гектаров земли для реновации - РИА Новости, 02.03.2025

Ефимов: в 2024 году Москва выделила около 100 гектаров земли для реновации

В прошлом году власти Москвы предоставили для программы реновации 170 участков площадью около 100 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T13:12:00+03:00

2025-03-02T13:12:00+03:00

2025-03-02T13:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. В прошлом году власти Москвы предоставили для программы реновации 170 участков площадью около 100 гектаров, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица наращивает темпы реализации программы реновации. В 2024 году для строительства новых домов, а также сопутствующей инфраструктуры – инженерных коммуникаций и подъездных дорог – предоставлено 170 участков общей площадью 98,5 гектара", - приводит слова Ефимова его пресс-служба.Однако в 2023 году, как отметил замглавы города, на такие же цели было выделено около 100 участков на 84,8 гектара.Что касается 2024 года, то, например, на востоке, юго-западе и юго-востоке столица предоставила 111 участков на 58 гектаров.В частности, на улице Введенского в районе Коньково на месте старых домов планируется построить жилой комплекс из четырех корпусов и с подземным паркингом. На Черноморском бульваре в Зюзине на месте снесенного дома возведут ЖК из двух секций. Еще одна новостройка по реновации появится на улице Юных Ленинцев в Кузьминках. Кроме того, рядом с ней построят здание с помещениями общественного назначения. В итоге в трех ЖК в этих районах возведут более 800 квартир с готовой отделкой.

https://ria.ru/20250301/moskva-2002389282.html

москва

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы