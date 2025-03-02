https://ria.ru/20250302/rada-2002554117.html

В Раде заявили о невозможности восстановить отношения Трампа и Зеленского

В Раде заявили о невозможности восстановить отношения Трампа и Зеленского - РИА Новости, 02.03.2025

В Раде заявили о невозможности восстановить отношения Трампа и Зеленского

Наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским практически невозможно, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T11:53:00+03:00

2025-03-02T11:53:00+03:00

2025-03-02T11:53:00+03:00

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верховная рада украины

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Наладить отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским практически невозможно, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков. "Как говорится, нет ничего совсем невозможного, но иногда есть вещи почти невозможные. Отношения между Зеленским и Трампом сегодня очень плохие. К сожалению, я не вижу стратегии, которая могла бы в короткий срок изменить эти отношения", - заявил Разумков в интервью испанской газете Pais. Кроме того, как сообщил изданию источник в офисе Зеленского, после его конфликта с Трампом в Белом доме украинским властям "необходимо оставить эмоции в стороне и исправить ситуацию с холодной головой". Зеленский при этом поручил своей команде и правительству "любой ценой избегать дальнейшего подогревания обстановки" в отношениях с администрацией президента США, пишет газета. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, дмитрий разумков, верховная рада украины, мюнхенская конференция по безопасности