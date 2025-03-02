https://ria.ru/20250302/pozitsii-2002542495.html

Позиции Зеленского ухудшились, заявил венгерский эксперт

Позиции Зеленского ухудшились, заявил венгерский эксперт - РИА Новости, 02.03.2025

Позиции Зеленского ухудшились, заявил венгерский эксперт

Владимир Зеленский пытался говорить с президентом США Дональдом Трампом так, как он привык общаться с политиками последние три года, постоянно требуя большей... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T09:43:00+03:00

2025-03-02T09:43:00+03:00

2025-03-02T09:43:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 2 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский пытался говорить с президентом США Дональдом Трампом так, как он привык общаться с политиками последние три года, постоянно требуя большей поддержки, и в результате ухудшил свои позиции, заявил РИА Новости венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради. Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне в пятницу, она перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам между Вашингтоном и Киевом было отменено. "По сути Зеленский хотел вести переговоры так же, как и в последние три года: я благодарю вас за поддержку и требую следующего. А с американским руководством такое не сработало. Формула Зеленского - это реализовать его "план победы", вернуть всё и так далее. Американцы в этом его не поддерживают... Так что позиции Зеленского качественно ухудшились", - сказал Ногради. По его словам, Украина теперь "отодвинута на второй план даже среди средних стран", а Зеленскому "придется задуматься о своем будущем". Эксперт также напомнил недавнее высказывание Трампа, который назвал Зеленского диктатором и заявил, что его поддержка на Украине составляет четыре процента. "По сути Европа взяла финансирование Украины на себя. Европейская народная партия выпустила заявление о поддержке Украины и ее членства в НАТО, но на практике Европа без США может поддерживать Украину только в краткосрочной перспективе", - отметил аналитик. Зеленский приезжал в Белый дом подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Трамп заявил, что занимает нейтральную позицию и хочет достичь договоренности. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и отделены от него океаном.

https://ria.ru/20250301/glava-2002435095.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, европейская народная партия, нато