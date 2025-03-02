https://ria.ru/20250302/pozhar-2002620781.html
В Перми при пожаре на даче погибли два человека
В Перми при пожаре на даче погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025
В Перми при пожаре на даче погибли два человека
Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:03:00+03:00
2025-03-02T21:03:00+03:00
2025-03-02T21:03:00+03:00
происшествия
кировский район
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9e3da244dd58b95e844dbe042f4ff41.jpg
ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в дачном доме в Кировском районе Перми произошёл пожар. В доме были обнаружены тела 45-летней женщины и мужчины, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины и мужчины в результате пожара в дачном доме", - говорится в сообщении. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы установить причины гибели людей.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html
кировский район
пермь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53630896dddbbe2c94fb2f707d82bb84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировский район, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми при пожаре на даче погибли два человека
В Кировском районе Перми при пожаре на даче погибли два человека