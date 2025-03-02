https://ria.ru/20250302/pozhar-2002620781.html

В Перми при пожаре на даче погибли два человека

В Перми при пожаре на даче погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025

В Перми при пожаре на даче погибли два человека

Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:03:00+03:00

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2025-03-02T21:03:00+03:00

происшествия

кировский район

пермь

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в дачном доме в Кировском районе Перми произошёл пожар. В доме были обнаружены тела 45-летней женщины и мужчины, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины и мужчины в результате пожара в дачном доме", - говорится в сообщении. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы установить причины гибели людей.

https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html

кировский район

пермь

россия

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происшествия, кировский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)