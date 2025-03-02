Рейтинг@Mail.ru
В Перми при пожаре на даче погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002620781.html
В Перми при пожаре на даче погибли два человека
В Перми при пожаре на даче погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025
В Перми при пожаре на даче погибли два человека
Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:03:00+03:00
2025-03-02T21:03:00+03:00
происшествия
кировский район
пермь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d9e3da244dd58b95e844dbe042f4ff41.jpg
ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в дачном доме в Кировском районе Перми произошёл пожар. В доме были обнаружены тела 45-летней женщины и мужчины, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления. "Проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины и мужчины в результате пожара в дачном доме", - говорится в сообщении. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы установить причины гибели людей.
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html
кировский район
пермь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/08/1822493355_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53630896dddbbe2c94fb2f707d82bb84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кировский район, пермь, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кировский район, Пермь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми при пожаре на даче погибли два человека

В Кировском районе Перми при пожаре на даче погибли два человека

© РИА Новости | Перейти в медиабанкпожарник
пожарник - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
пожарник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 2 мар — РИА Новости. Два человека погибли во время пожара на даче в Кировском районе Перми, проводится проверка, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, в ночь с субботы на воскресенье в дачном доме в Кировском районе Перми произошёл пожар. В доме были обнаружены тела 45-летней женщины и мужчины, личность которого сейчас устанавливают правоохранители. По предварительной информации, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печного отопления.
"Проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины и мужчины в результате пожара в дачном доме", - говорится в сообщении.
Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы установить причины гибели людей.
Тушение пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
МЧС рассказало о сложностях с тушением пожара в Подмосковье
Вчера, 10:42
 
ПроисшествияКировский районПермьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала