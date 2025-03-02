https://ria.ru/20250302/pozhar-2002594042.html
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 02.03.2025
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:11:00+03:00
2025-03-02T17:11:00+03:00
2025-03-02T17:18:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщало, что пожар на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализован на площади 9,5 тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратов"."Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на складе в Большом Буньково