https://ria.ru/20250302/pozhar-2002594042.html

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе - РИА Новости, 02.03.2025

В Подмосковье ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:11:00+03:00

2025-03-02T17:11:00+03:00

2025-03-02T17:18:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Открытое горение на складе в Подмосковье ликвидировано, сообщила пресс-служба МЧС РФ.Ранее МЧС России сообщало, что пожар на складе в деревне Большое Буньково в Подмосковье локализован на площади 9,5 тысячи "квадратов", кровля здания обрушилась на 2,5 тысячи "квадратов"."Открытое горение на складе в Московской области ликвидировано", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html

московская область (подмосковье)

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)