https://ria.ru/20250302/pozhar-2002547217.html
МЧС рассказало о сложностях с тушением пожара в Подмосковье
МЧС рассказало о сложностях с тушением пожара в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
МЧС рассказало о сложностях с тушением пожара в Подмосковье
Тушение пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковье осложняют газовые баллоны в помещении, сообщили в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:42:00+03:00
2025-03-02T10:42:00+03:00
2025-03-02T12:13:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Тушение пожара на складе пластиковой продукции в Подмосковье осложняют газовые баллоны в помещении, сообщили в пресс-службе МЧС."Пожар в Подмосковье локализован на 9500 "квадратах". Кровля обрушилась на 2500 "квадратах". Внутри помещения — газовые баллоны, пожарная нагрузка склада велика. Все это осложняет тушение", — говорится в релизе.По данным министерства, горит склад в деревне Большое Буньково. Возгорание ликвидируют 76 сотрудников МЧС и 26 единиц техники.Конструкция здания обрушилась на 800 квадратных метрах.Специалисты отберут пробы воздуха и оценят их на соответствие предельно допустимой концентрации вредных веществ.
https://ria.ru/20250123/pozhary-1995175245.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Тушение пожара на складе в Подмосковье
Площадь пожара на складе в Подмосковье выросла до 5 тыс "квадратов", на 800 "квадратах" обрушилась конструкция здания, сообщило МЧС.
2025-03-02T10:42
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PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС рассказало о сложностях с тушением пожара в Подмосковье
МЧС: тушение пожара на подмосковном складе осложняют газовые баллоны в помещении