Рейтинг@Mail.ru
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:42 02.03.2025 (обновлено: 09:04 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002536227.html
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:42:00+03:00
2025-03-02T09:04:00+03:00
происшествия
губкинский
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002537987_0:0:1267:712_1920x0_80_0_0_d5e18235667c5e93d1dfd22c3e54f184.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. По данным окружного главка МЧС, в ночь на воскресенье в жилом двухэтажном доме в 11-м микрорайоне Губкинского произошел пожар, возгорание началось с первого подъезда. Двадцать жильцов, из них семь детей, эвакуировались. В 4.30 открытое горение в доме на 913 "квадратах" было локализовано. Погибших при пожаре нет, при эвакуации пострадала девушка, 2002 года рождения, отмечали ранее в ведомстве. "Открытое горение на пожаре в ЯНАО ликвидировано, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250302/mchs-2002535833.html
губкинский
россия
ямал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002537987_95:0:1044:712_1920x0_80_0_0_f11c798939ddcf4aada88b8979083be5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, губкинский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, Губкинский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в 2-этажном жилом доме в Губкинском

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео
Ликвидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© МЧС России
Ликвидация пожара в жилом доме на Ямале. Кадр видео
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России.
По данным окружного главка МЧС, в ночь на воскресенье в жилом двухэтажном доме в 11-м микрорайоне Губкинского произошел пожар, возгорание началось с первого подъезда. Двадцать жильцов, из них семь детей, эвакуировались. В 4.30 открытое горение в доме на 913 "квадратах" было локализовано.
Погибших при пожаре нет, при эвакуации пострадала девушка, 2002 года рождения, отмечали ранее в ведомстве.
"Открытое горение на пожаре в ЯНАО ликвидировано, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Пожар на складе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В МЧС сообщили об увеличении площади пожара на складе в Подмосковье
Вчера, 08:39
 
ПроисшествияГубкинскийРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ямал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала