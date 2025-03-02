https://ria.ru/20250302/pozhar-2002536227.html

На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме

На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025

На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T08:42:00+03:00

2025-03-02T08:42:00+03:00

2025-03-02T09:04:00+03:00

происшествия

губкинский

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ямал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. По данным окружного главка МЧС, в ночь на воскресенье в жилом двухэтажном доме в 11-м микрорайоне Губкинского произошел пожар, возгорание началось с первого подъезда. Двадцать жильцов, из них семь детей, эвакуировались. В 4.30 открытое горение в доме на 913 "квадратах" было локализовано. Погибших при пожаре нет, при эвакуации пострадала девушка, 2002 года рождения, отмечали ранее в ведомстве. "Открытое горение на пожаре в ЯНАО ликвидировано, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250302/mchs-2002535833.html

губкинский

россия

ямал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, губкинский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал