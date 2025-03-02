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На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме - РИА Новости, 02.03.2025
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:42:00+03:00
2025-03-02T08:42:00+03:00
2025-03-02T09:04:00+03:00
происшествия
губкинский
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ямал
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар – РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Губкинском Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает МЧС России. По данным окружного главка МЧС, в ночь на воскресенье в жилом двухэтажном доме в 11-м микрорайоне Губкинского произошел пожар, возгорание началось с первого подъезда. Двадцать жильцов, из них семь детей, эвакуировались. В 4.30 открытое горение в доме на 913 "квадратах" было локализовано. Погибших при пожаре нет, при эвакуации пострадала девушка, 2002 года рождения, отмечали ранее в ведомстве. "Открытое горение на пожаре в ЯНАО ликвидировано, – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, губкинский, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ямал
Происшествия, Губкинский, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ямал
На Ямале ликвидировали открытое горение в жилом доме
МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в 2-этажном жилом доме в Губкинском