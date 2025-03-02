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МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
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07:29 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/pozhar-2002532448.html
МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье
МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025
МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье
Площадь пожара на складе в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3300 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T07:29:00+03:00
2025-03-02T07:29:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3300 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее МЧС России сообщало, что склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров. "По уточненным данным, площадь пожара - 3 300 квадратов", - сообщает ведомство.
https://ria.ru/20250301/pozhar-2002480261.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье

МЧС: площадь пожара на складе в Подмосковье составляет 3300 квадратных метров

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3300 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Ранее МЧС России сообщало, что склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров.
"По уточненным данным, площадь пожара - 3 300 квадратов", - сообщает ведомство.
Ликвидация пожара на складе во Владимире - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
Во Владимире потушили пожар на складе
1 марта, 17:55
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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