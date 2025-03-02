https://ria.ru/20250302/pozhar-2002532448.html

МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье

МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 02.03.2025

МЧС уточнило площадь пожара на складе в Подмосковье

Площадь пожара на складе в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3300 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T07:29:00+03:00

2025-03-02T07:29:00+03:00

2025-03-02T07:29:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Площадь пожара на складе в Подмосковье, по уточненным данным, составляет 3300 квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале. Ранее МЧС России сообщало, что склад с пластиковой продукцией горит в Подмосковье на площади 9 тысяч квадратных метров. "По уточненным данным, площадь пожара - 3 300 квадратов", - сообщает ведомство.

https://ria.ru/20250301/pozhar-2002480261.html

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Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)