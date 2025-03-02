https://ria.ru/20250302/poterya-2002519278.html

Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии - РИА Новости, 02.03.2025

Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

Стаж для назначения пенсии указан в трудовой книжке, но если она утрачена, подтвердить годы работы можно иначе, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T02:16:00+03:00

2025-03-02T02:16:00+03:00

2025-03-02T02:16:00+03:00

общество

вадим виноградов

высшая школа экономики (вшэ)

россия

пенсии

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стаж для назначения пенсии указан в трудовой книжке, но если она утрачена, подтвердить годы работы можно иначе, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Для этого подойдут сохранившиеся у работника трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации, банковские выписки и прочие документы. Получить их можно в государственных архивах, архивах предприятий или организаций, где работал человек. Как правило, данные о сотрудниках хранятся долго, и их предоставят по запросу. Если документы утеряны по уважительной причине, можно привлечь свидетелей, которые работали вместе с вами."Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций (не сохранились даже в архивах), свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период", — предупредил Виноградов.В таком случае подтвердить можно будет только половину требуемого для пенсии стажа, заключил он.

https://ria.ru/20250228/pensiya-2002084992.html

https://ria.ru/20250224/pensii-2001189049.html

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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсии