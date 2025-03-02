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Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии - РИА Новости, 02.03.2025
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02:16 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/poterya-2002519278.html
Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии
Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии - РИА Новости, 02.03.2025
Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии
Стаж для назначения пенсии указан в трудовой книжке, но если она утрачена, подтвердить годы работы можно иначе, рассказал агентству "Прайм" декан факультета... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T02:16:00+03:00
2025-03-02T02:16:00+03:00
общество
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
россия
пенсии
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стаж для назначения пенсии указан в трудовой книжке, но если она утрачена, подтвердить годы работы можно иначе, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.Для этого подойдут сохранившиеся у работника трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации, банковские выписки и прочие документы. Получить их можно в государственных архивах, архивах предприятий или организаций, где работал человек. Как правило, данные о сотрудниках хранятся долго, и их предоставят по запросу. Если документы утеряны по уважительной причине, можно привлечь свидетелей, которые работали вместе с вами."Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций (не сохранились даже в архивах), свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период", — предупредил Виноградов.В таком случае подтвердить можно будет только половину требуемого для пенсии стажа, заключил он.
https://ria.ru/20250228/pensiya-2002084992.html
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общество, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), россия, пенсии
Общество, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Россия, Пенсии
Юрист назвал способ подтвердить потерянный стаж для пенсии

Юрист Виноградов: справки о доходах могут подтвердить потерянный стаж для пенсии

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Стаж для назначения пенсии указан в трудовой книжке, но если она утрачена, подтвердить годы работы можно иначе, рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Для этого подойдут сохранившиеся у работника трудовые договоры, справки о доходах, налоговые декларации, банковские выписки и прочие документы.
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Получить их можно в государственных архивах, архивах предприятий или организаций, где работал человек. Как правило, данные о сотрудниках хранятся долго, и их предоставят по запросу. Если документы утеряны по уважительной причине, можно привлечь свидетелей, которые работали вместе с вами.
«
"Если документы утеряны в результате чрезвычайных ситуаций (не сохранились даже в архивах), свидетели могут подтвердить весь стаж работы. Если же по другой причине, но без вашей вины, свидетели сами должны иметь документы о работе у того же работодателя и в тот же период", — предупредил Виноградов.
В таком случае подтвердить можно будет только половину требуемого для пенсии стажа, заключил он.
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ОбществоВадим ВиноградовВысшая школа экономики (ВШЭ)РоссияПенсии
 
 
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