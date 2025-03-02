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Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады

Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады - РИА Новости, 02.03.2025

Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады

США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер... РИА Новости, 02.03.2025

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2025-03-02T22:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо."Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", — сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.

https://ria.ru/20250302/podderzhka-2002625659.html

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