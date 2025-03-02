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Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады - РИА Новости, 02.03.2025
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22:05 02.03.2025 (обновлено: 22:09 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/poshliny-2002626900.html
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады - РИА Новости, 02.03.2025
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады
США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер... РИА Новости, 02.03.2025
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сша
канада
дональд трамп
джастин трюдо
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
оттава
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо."Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", — сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.
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сша, канада, дональд трамп, джастин трюдо, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, оттава, в мире
США, Канада, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Оттава, В мире
Трюдо предупредил США об ответных мерах в случае пошлин против Канады

Трюдо предупредил США о пропорциональном ответе в случае пошлин против Канады

© AP Photo / Jose Luis MaganaПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. США ждет "пропорциональный" ответ со стороны Канады, если американский президент Дональд Трамп 4 марта введет импортные пошлины против Оттавы, заявил премьер страны Джастин Трюдо.
"Мы продолжим работать над тем, чтобы сделать все возможное, чтобы гарантировать отсутствие пошлин во вторник. Но если пошлины будут введены во вторник, то мы, как и в прошлый раз, готовы дать сильный, недвусмысленный и пропорциональный ответ, поскольку канадцы ожидают этого", — сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.
Ранее Трамп подписал указ о введении импортных пошлин на товары из Канады. Позднее американский лидер своим решением приостановил начало действия заградительных тарифов до 4 марта.
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СШАКанадаДональд ТрампДжастин ТрюдоВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыОттаваВ мире
 
 
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