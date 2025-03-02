https://ria.ru/20250302/podderzhka-2002625659.html
Канада намерена продолжить военную поддержку Украины
Канада намерена продолжить военную поддержку Украины - РИА Новости, 02.03.2025
Канада намерена продолжить военную поддержку Украины
Канада продолжит предоставлять Киеву необходимую военную поддержку, а отправка канадских военных на Украину в виде миротворцев находится на рассмотрении, заявил РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:53:00+03:00
2025-03-02T21:53:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. Канада продолжит предоставлять Киеву необходимую военную поддержку, а отправка канадских военных на Украину в виде миротворцев находится на рассмотрении, заявил премьер страны Джастин Трюдо."Мы намерены продолжать необходимую поддержку Украины, что бы ни потребовалось и так долго, как будет нужно", - сообщил он журналистам в Лондоне. Трансляцию пресс-конференции вело агентство Cpac.Трюдо добавил, что Оттава уже "инвестировала" около 20 миллиардов канадских долларов (13,8 миллиарда долларов США) в военную, экономическую и иную помощь Киеву.Комментируя возможность отправки на Украину канадских военных ради выполнения миротворческой миссии, глава кабмина указал, что данный вопрос, как и остальные возможные меры, "находится на рассмотрении".Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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в мире, канада, украина, киев, джастин трюдо
В мире, Канада, Украина, Киев, Джастин Трюдо
Канада намерена продолжить военную поддержку Украины
Трюдо: Канада продолжит военную поддержку ВСУ и обсуждает отправку миротворцев