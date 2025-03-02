https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002528947.html

Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола

Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола - РИА Новости, 02.03.2025

Стали известны подробности дела о гибели 44 жителей Урала от метанола

Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний рассказал, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью, говорится в... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T04:45:00+03:00

2025-03-02T04:45:00+03:00

2025-03-02T05:08:00+03:00

происшествия

екатеринбург

свердловский областной суд

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Один из фигурантов дела о гибели 44 свердловчан от метанола в ходе слушаний рассказал, что спирт у него покупали люди с алкогольной зависимостью, говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, шесть мужчин и женщина в 2020-2021 годах в Екатеринбурге незаконно хранили, поставляли и продавали алкоголь, а в сентябре 2021 года запустили в оборот партию спиртосодержащей жидкости, в которой был метанол в концентрации, превышающей норму. От употребления суррогата пострадал 51 человек, 44 из них погибли. "Из показаний осужденного Мамедова... Работал на Ботаническом рынке, где торговал спиртом... К нему приходили за покупками лица с алкогольной зависимостью. Спирт, который привозил Гурбанов (еще один фигурант дела – ред.), водой не разбавлял, наливал в бутылки", - говорится в материалах суда. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 7 августа 2023 года приговорил семерых фигурантов дела к срокам от трех лет условно до 6,5 лет колонии общего режима, также им были назначены штрафы до 200 тысяч рублей по гражданским искам от потерпевших. Позже Свердловский областной суд ужесточил шестерым из них приговор - они получили сроки от 9 до 10 лет колонии. По данным полиции, во время обысков и рейдов по этому делу было изъято порядка 45 тысяч литров спиртосодержащей и готовой алкогольной продукции сомнительного качества. На заседаниях в Чкаловском райсуде также выяснилось, что ядовитый напиток стоил порядка 100-140 рублей за литр, суррогат скрытно продавали в торговых павильонах Екатеринбурга.

https://ria.ru/20250302/otravlenie-2002525320.html

https://ria.ru/20241107/tyumeni-1982426005.html

екатеринбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, екатеринбург, свердловский областной суд