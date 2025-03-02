https://ria.ru/20250302/opasnost-2002633354.html

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 02.03.2025

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T23:30:00+03:00

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2025-03-02T23:30:00+03:00

воронежская область

александр гусев (губернатор)

происшествия

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев предупредил об опасности атаки БПЛА в регионе и заверил, что силы ПВО наготове. "Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - сообщил Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002515816.html

воронежская область

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2025

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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия