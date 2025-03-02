Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США
Министр обороны Норвегии Сандвик подтвердил продолжение сотрудничества с ВМС США
© Фото : Norwegian Air ForceИстребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике
© Фото : Norwegian Air Force
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвегия продолжает сотрудничество с ВМС США, говорится в заявлении главы Минобороны королевства Торе Сандвика на сайте ведомства.
Ранее издание Daily Express сообщило, что крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отказалась предоставлять топливо американским военным, базирующимся в скандинавской стране, в качестве выражения поддержки Украине.
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"Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку", — подчеркнул Сандвик.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.