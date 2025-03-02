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Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США - РИА Новости, 02.03.2025
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03:10 02.03.2025 (обновлено: 03:57 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/norvegija-2002526411.html
Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США
Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США - РИА Новости, 02.03.2025
Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США
Норвегия продолжает сотрудничество с ВМС США, говорится в заявлении главы Минобороны королевства Торе Сандвика на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T03:10:00+03:00
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норвегия
сша
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дональд трамп
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвегия продолжает сотрудничество с ВМС США, говорится в заявлении главы Минобороны королевства Торе Сандвика на сайте ведомства.Ранее издание Daily Express сообщило, что крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отказалась предоставлять топливо американским военным, базирующимся в скандинавской стране, в качестве выражения поддержки Украине."Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку", — подчеркнул Сандвик.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.
https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html
https://ria.ru/20250302/bloomberg-2002526979.html
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в мире, норвегия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Норвегия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США

Министр обороны Норвегии Сандвик подтвердил продолжение сотрудничества с ВМС США

© Фото : Norwegian Air ForceИстребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Norwegian Air Force
Истребители F-16s и F-35s ВВС Норвегии и стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США во время совместных учений в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвегия продолжает сотрудничество с ВМС США, говорится в заявлении главы Минобороны королевства Торе Сандвика на сайте ведомства.
Ранее издание Daily Express сообщило, что крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отказалась предоставлять топливо американским военным, базирующимся в скандинавской стране, в качестве выражения поддержки Украине.
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"Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку", — подчеркнул Сандвик.
Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.
Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.
По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.
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В миреНорвегияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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