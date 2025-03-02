https://ria.ru/20250302/norvegija-2002526411.html

Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США

Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США - РИА Новости, 02.03.2025

Министр обороны Норвегии ответил на сообщения о топливном бойкоте ВМС США

Норвегия продолжает сотрудничество с ВМС США, говорится в заявлении главы Минобороны королевства Торе Сандвика на сайте ведомства. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T03:10:00+03:00

2025-03-02T03:10:00+03:00

2025-03-02T03:57:00+03:00

в мире

норвегия

сша

украина

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736134232_0:528:2703:2048_1920x0_80_0_0_fe843a5853d1b074d634c72da143c11e.jpg

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Норвегия продолжает сотрудничество с ВМС США, говорится в заявлении главы Минобороны королевства Торе Сандвика на сайте ведомства.Ранее издание Daily Express сообщило, что крупная норвежская нефтяная компания Haltbakk Bunkers после перепалки президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского отказалась предоставлять топливо американским военным, базирующимся в скандинавской стране, в качестве выражения поддержки Украине."Мы видели сообщения, выражающие обеспокоенность по поводу поддержки кораблей ВМС США в Норвегии. Это не соответствует политике норвежского правительства. Я могу подтвердить, что вся запрошенная поддержка была предоставлена... Американские военные продолжат получать от Норвегии необходимые им поставки и поддержку", — подчеркнул Сандвик.Накануне в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и что без американской помощи она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта.Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Украина одна сражалась с Россией.По данным телеканала Fox News, президент США буквально вышвырнул главу киевского режима после конфликта при котором американский лидер почувствовал неуважение.

https://ria.ru/20250301/evroparlament-2002449528.html

https://ria.ru/20250302/bloomberg-2002526979.html

норвегия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, норвегия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский