Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником
Чернышенко: наставники закладывают основу для побед в образовании, науке, спорте
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником.
В 2025 году День наставника отмечается впервые. Он учрежден по указу президента России Владимира Путина.
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"Ежедневно вы совершаете бесценный вклад в будущее, передаёте свой опыт, знания и мудрость новому поколению, воспитываете и поддерживаете. Именно вы закладываете основу для наших общих побед в образовании, науке, спорте и многих других сферах", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
Он отметил, что правительство страны продолжит создавать условия для комфортной работы наставников, в том числе в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
В частности, наставничество является важным элементом программы "Время героев", реализующейся по поручению президента России для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.
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