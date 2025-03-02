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Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.03.2025
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16:18 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/nastavniki-2002590448.html
Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником
Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.03.2025
Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T16:18:00+03:00
2025-03-02T16:18:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником. В 2025 году День наставника отмечается впервые. Он учрежден по указу президента России Владимира Путина. "Ежедневно вы совершаете бесценный вклад в будущее, передаёте свой опыт, знания и мудрость новому поколению, воспитываете и поддерживаете. Именно вы закладываете основу для наших общих побед в образовании, науке, спорте и многих других сферах", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что правительство страны продолжит создавать условия для комфортной работы наставников, в том числе в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В частности, наставничество является важным элементом программы "Время героев", реализующейся по поручению президента России для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником

Чернышенко: наставники закладывают основу для побед в образовании, науке, спорте

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником.
В 2025 году День наставника отмечается впервые. Он учрежден по указу президента России Владимира Путина.
«
"Ежедневно вы совершаете бесценный вклад в будущее, передаёте свой опыт, знания и мудрость новому поколению, воспитываете и поддерживаете. Именно вы закладываете основу для наших общих побед в образовании, науке, спорте и многих других сферах", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба.
Он отметил, что правительство страны продолжит создавать условия для комфортной работы наставников, в том числе в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
В частности, наставничество является важным элементом программы "Время героев", реализующейся по поручению президента России для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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