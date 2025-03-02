https://ria.ru/20250302/nastavniki-2002590448.html

Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником

Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником - РИА Новости, 02.03.2025

Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T16:18:00+03:00

2025-03-02T16:18:00+03:00

2025-03-02T16:18:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил наставников с профессиональным праздником. В 2025 году День наставника отмечается впервые. Он учрежден по указу президента России Владимира Путина. "Ежедневно вы совершаете бесценный вклад в будущее, передаёте свой опыт, знания и мудрость новому поколению, воспитываете и поддерживаете. Именно вы закладываете основу для наших общих побед в образовании, науке, спорте и многих других сферах", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его пресс-служба. Он отметил, что правительство страны продолжит создавать условия для комфортной работы наставников, в том числе в рамках национального проекта "Молодежь и дети". В частности, наставничество является важным элементом программы "Время героев", реализующейся по поручению президента России для подготовки высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО.

https://ria.ru/20241120/nastavniki-1984801896.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин