https://ria.ru/20250302/mytischi-2002606484.html

Стрелявший в ТЦ в Мытищах распылил баллон в сторону охранников

Стрелявший в ТЦ в Мытищах распылил баллон в сторону охранников - РИА Новости, 02.03.2025

Стрелявший в ТЦ в Мытищах распылил баллон в сторону охранников

Злоумышленник, устроивший стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах, распылил в сторону охранников газовый баллон из-за того, что те не пропустили его в здание,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T18:54:00+03:00

2025-03-02T18:54:00+03:00

2025-03-02T18:54:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Злоумышленник, устроивший стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах, распылил в сторону охранников газовый баллон из-за того, что те не пропустили его в здание, сообщила прокуратура по Московской области в Telegram-канале. Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах произошла стрельба. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан. "Сегодня, 2 марта 2025 года, примерно в 17 часов 10 минут сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов", - говорится в сообщении ведомства.Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение правонарушителя к установленной законом ответственности.

https://ria.ru/20250220/mahachkala-2000423924.html

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происшествия, мытищи, россия