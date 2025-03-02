Стрелявший в ТЦ в Мытищах распылил баллон в сторону охранников
Прокуратура: устроивший стрельбу в ТЦ в Мытищах распылил газовый баллон
© СоцсетиКонфликт постетителя с охраной в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
© Соцсети
Конфликт постетителя с охраной в ТЦ "Красный кит" в Мытищах. Кадр видео
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Злоумышленник, устроивший стрельбу в ТЦ в подмосковных Мытищах, распылил в сторону охранников газовый баллон из-за того, что те не пропустили его в здание, сообщила прокуратура по Московской области в Telegram-канале.
Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщили, что в одном из ТЦ в подмосковных Мытищах произошла стрельба. В экстренных службах сообщили РИА Новости, что конфликт произошел между посетителем и охранником. По имеющимся данным, посетитель, выхватив пистолет, ранил охранника и еще двух человек, после чего стрелявший был оперативно задержан.
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"Сегодня, 2 марта 2025 года, примерно в 17 часов 10 минут сотрудники службы охраны торгового центра не пропустили мужчину в здание. В ходе конфликта он распылил в сторону охранников газовый баллон, после чего покинул торговый центр, однако спустя непродолжительное время вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов", - говорится в сообщении ведомства.
Мытищинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение правонарушителя к установленной законом ответственности.
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