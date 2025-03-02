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В Москве загорелся двухэтажный автосервис
В Москве загорелся двухэтажный автосервис - РИА Новости, 02.03.2025
В Москве загорелся двухэтажный автосервис
Двухэтажный автосервис горит на 300 квадратных метрах на северо-востоке Москвы, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, сообщила пресс-служба РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:49:00+03:00
2025-03-02T21:49:00+03:00
2025-03-02T21:49:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Двухэтажный автосервис горит на 300 квадратных метрах на северо-востоке Москвы, тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания, сообщила пресс-служба МЧС России. "Пожар произошел по адресу: улица Добролюбова, дом 1. В двухэтажном здании автосервиса. Площадь пожара составляет 300 квадратных метров. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка внутри здания", - говорится в сообщении. В ликвидации задействовано 53 человека личного состава и 16 единиц техники, уточняет ведомство.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся двухэтажный автосервис
На северо-востоке Москвы двухэтажный автосервис горит на 300 "квадратах"