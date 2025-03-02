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В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025
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14:17 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/mahachkala-2002578713.html
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека
В пригороде Махачкалы погибли два человека после наезда автомобиля на лошадей, пострадал ребенок, сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:17:00+03:00
2025-03-02T14:17:00+03:00
происшествия
авто
махачкала
кумторкалинский район
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. В пригороде Махачкалы погибли два человека после наезда автомобиля на лошадей, пострадал ребенок, сообщает МВД Дагестана. "На 3 км автодороги Богатыревка-Шамхал 33-летний житель Кумторкалинского района, управляя автомобилем KIA Rio, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил наезд на лошадей, выбежавших на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель автомобиля и его 25-летняя супруга от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия, их 2-летний ребенок госпитализирован с различными травмами", - сообщает пресс-служба МВД республики Сообщается, что по факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.
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происшествия, авто, махачкала, кумторкалинский район
Происшествия, Авто, Махачкала, Кумторкалинский район
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека

МВД: в Махачкале два человека погибли после наезда автомобиля на лошадей

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. В пригороде Махачкалы погибли два человека после наезда автомобиля на лошадей, пострадал ребенок, сообщает МВД Дагестана.
"На 3 км автодороги Богатыревка-Шамхал 33-летний житель Кумторкалинского района, управляя автомобилем KIA Rio, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил наезд на лошадей, выбежавших на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель автомобиля и его 25-летняя супруга от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия, их 2-летний ребенок госпитализирован с различными травмами", - сообщает пресс-служба МВД республики
Сообщается, что по факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.
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