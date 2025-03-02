https://ria.ru/20250302/mahachkala-2002578713.html
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека - РИА Новости, 02.03.2025
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека
В пригороде Махачкалы погибли два человека после наезда автомобиля на лошадей, пострадал ребенок, сообщает МВД Дагестана. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T14:17:00+03:00
2025-03-02T14:17:00+03:00
2025-03-02T14:17:00+03:00
происшествия
авто
махачкала
кумторкалинский район
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МАХАЧКАЛА, 2 мар - РИА Новости. В пригороде Махачкалы погибли два человека после наезда автомобиля на лошадей, пострадал ребенок, сообщает МВД Дагестана. "На 3 км автодороги Богатыревка-Шамхал 33-летний житель Кумторкалинского района, управляя автомобилем KIA Rio, двигаясь со скоростью, не обеспечивающей возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, совершил наезд на лошадей, выбежавших на проезжую часть дороги. В результате ДТП водитель автомобиля и его 25-летняя супруга от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте происшествия, их 2-летний ребенок госпитализирован с различными травмами", - сообщает пресс-служба МВД республики Сообщается, что по факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20250209/dagestan-1998286570.html
махачкала
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происшествия, авто, махачкала, кумторкалинский район
Происшествия, Авто, Махачкала, Кумторкалинский район
В Дагестане после наезда машины на лошадей погибли два человека
МВД: в Махачкале два человека погибли после наезда автомобиля на лошадей