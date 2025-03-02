Рейтинг@Mail.ru
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/luna-2002534683.html
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.03.2025
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:35:00+03:00
2025-03-02T10:35:00+03:00
луна
космос - риа наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002539296_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aed77595d510a268d505987488a994df.jpg
Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost.
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Первая посадка модуля Blue Ghost на Луну
Первая посадка модуля Blue Ghost на Луну
2025-03-02T10:35
true
PT98M49S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/02/2002539296_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_84d537595e7eb016cc21f4ccd2fe7bd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, космос - риа наука, видео
Луна, Космос - РИА Наука
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost.
2025-03-02T10:35
true
PT98M49S

Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Дзен
Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost.
 
ЛунаКосмос - РИА Наука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала