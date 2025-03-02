https://ria.ru/20250302/luna-2002534683.html
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция - РИА Новости, 02.03.2025
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:35:00+03:00
2025-03-02T10:35:00+03:00
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луна
космос - риа наука
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Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost.
луна
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Первая посадка модуля Blue Ghost на Луну
Первая посадка модуля Blue Ghost на Луну
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РИА Новости
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4.7
96
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луна, космос - риа наука, видео
Луна, Космос - РИА Наука
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost.
2025-03-02T10:35
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PT98M49S
Первая роботизированная посадка на Луну Blue Ghost. Прямая трансляция
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Первая коммерческая роботизированная посадка на Луну модуля Blue Ghost.