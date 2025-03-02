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Ликсутов: производство электротехники в Москве в 2024 году выросло на 8,7% - РИА Новости, 02.03.2025
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
10:00 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/liksutov-2002467536.html
Ликсутов: производство электротехники в Москве в 2024 году выросло на 8,7%
Ликсутов: производство электротехники в Москве в 2024 году выросло на 8,7% - РИА Новости, 02.03.2025
Ликсутов: производство электротехники в Москве в 2024 году выросло на 8,7%
Электротехнические предприятия Москвы по итогам 2024 года в среднем на 8,7% увеличили выпуск таких видов продукции как электродвигатели, отопительные приборы,... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:00:00+03:00
2025-03-02T10:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
сергей собянин
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Электротехнические предприятия Москвы по итогам 2024 года в среднем на 8,7% увеличили выпуск таких видов продукции как электродвигатели, отопительные приборы, устройства сигнализации, паяльное оборудование и других приборов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры выросло на 11,1%, бытовых приборов - на 7,7%."Электротехнические предприятия столицы демонстрируют устойчивую динамику развития. В прошлом году они почти на 9% увеличили объем производства и отгрузили оборудования почти на 204 миллиарда рублей. Сегодня отрасль представлена более чем 130 предприятиями. При активной поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, наращивают выпуск и создают востребованную продукцию", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, при поддержке столичных властей московские компании в 2024 году промышленники изготовили более 100 тысяч электродвигателей, свыше 97 тысяч световых указателей, порядка 758 тысяч люстр и около 121 тысячи отопительных приборов."Столичные промышленники увеличивают объемы производства и улучшают качество выпускаемой продукции благодаря развитой системе поддержки. Например, предприятия отрасли пользуются финансовыми инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, снижают налоговую нагрузку благодаря статусу промкомплекса, а также принимают участие в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства", – пояснил Гарбузов.Например, в 2023 году город заключил офсетный контракт с одной из компаний, имеющей производство на площадке "Красная Пахра" ОЭЗ "Технополис Москва", на поставку аккумуляторных батарей для городского транспорта. По условиям офсета город закупит свыше 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов. Всего на предприятии будет производиться 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40% потребностей российского рынка.Предприятия отрасли также выводят на рынок инновационные решения в сфере экологического мониторинга. В частности, специализированный НИИ разработал в Москве датчик среды для зеленой энергетики. Он контролирует физические параметры проб газовоздушных сред в соответствии со стандартами ESG и предназначен для объектов с атомными энергоустановками, а также для предприятий, работающих с радиоактивными материалами.
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москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов , сергей собянин
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов , Сергей Собянин
Ликсутов: производство электротехники в Москве в 2024 году выросло на 8,7%

Столичная промышленность почти на 9% нарастила выпуск электротехники

© Фото предоставлено пресс-службой ДИППСотрудник на электротехническом предприятии "Профотек"
Сотрудник на электротехническом предприятии Профотек - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Сотрудник на электротехническом предприятии "Профотек"
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Электротехнические предприятия Москвы по итогам 2024 года в среднем на 8,7% увеличили выпуск таких видов продукции как электродвигатели, отопительные приборы, устройства сигнализации, паяльное оборудование и других приборов, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
В частности, производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и контрольно-измерительной аппаратуры выросло на 11,1%, бытовых приборов - на 7,7%.
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"Электротехнические предприятия столицы демонстрируют устойчивую динамику развития. В прошлом году они почти на 9% увеличили объем производства и отгрузили оборудования почти на 204 миллиарда рублей. Сегодня отрасль представлена более чем 130 предприятиями. При активной поддержке, которую город оказывает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, наращивают выпуск и создают востребованную продукцию", – привели слова Ликсутова в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, при поддержке столичных властей московские компании в 2024 году промышленники изготовили более 100 тысяч электродвигателей, свыше 97 тысяч световых указателей, порядка 758 тысяч люстр и около 121 тысячи отопительных приборов.
"Столичные промышленники увеличивают объемы производства и улучшают качество выпускаемой продукции благодаря развитой системе поддержки. Например, предприятия отрасли пользуются финансовыми инструментами Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства, снижают налоговую нагрузку благодаря статусу промкомплекса, а также принимают участие в проектах, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства", – пояснил Гарбузов.
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Например, в 2023 году город заключил офсетный контракт с одной из компаний, имеющей производство на площадке "Красная Пахра" ОЭЗ "Технополис Москва", на поставку аккумуляторных батарей для городского транспорта. По условиям офсета город закупит свыше 155 тысяч тяговых аккумуляторных батарей для электробусов, автомобилей "Москвич" и речных электросудов. Всего на предприятии будет производиться 50 тысяч батарей в год, что закроет около 40% потребностей российского рынка.
Предприятия отрасли также выводят на рынок инновационные решения в сфере экологического мониторинга. В частности, специализированный НИИ разработал в Москве датчик среды для зеленой энергетики. Он контролирует физические параметры проб газовоздушных сред в соответствии со стандартами ESG и предназначен для объектов с атомными энергоустановками, а также для предприятий, работающих с радиоактивными материалами.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовСергей Собянин
 
 
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