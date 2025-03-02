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Лавров рассказал о подходящей модели для взаимоотношений с США - РИА Новости, 02.03.2025
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13:17 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/lavrov-2002568190.html
Лавров рассказал о подходящей модели для взаимоотношений с США
Лавров рассказал о подходящей модели для взаимоотношений с США - РИА Новости, 02.03.2025
Лавров рассказал о подходящей модели для взаимоотношений с США
Модель отношений между США и Китаем подходит и для России с США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:17:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Модель отношений между США и Китаем подходит и для России с США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. "Кстати сказать, это формат, в котором выстраиваются отношения между США и Китаем. У них огромное количество разногласий… Несмотря на все эти разногласия, на то, что периодически высшие руководители США и КНР, министры обвиняют другую сторону в каких-то неправомерных действиях, прежде всего в сфере экономики, но политика и безопасность тоже звучат", - сказал министр медиахолдингу "Красная звезда" Он подчеркнул, что при всем при этом диалог между Пекином и Вашингтоном никогда не прерывался. "Считаю, что ровно такая модель должна быть в отношениях между любыми двумя государствами. Тем более между Россией и США, которые, с одной стороны, могут найти совпадающие интересы и сделать много взаимополезного, а с другой стороны – они обязаны в случае несовпадения интересов не доводить до войны", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20250227/otnoshenija-2001890739.html
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сша, китай, россия, сергей лавров, красная звезда, в мире
США, Китай, Россия, Сергей Лавров, Красная звезда, В мире
Лавров рассказал о подходящей модели для взаимоотношений с США

Лавров: модель отношений между США и КНР должна быть и между РФ и США

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Модель отношений между США и Китаем подходит и для России с США, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Кстати сказать, это формат, в котором выстраиваются отношения между США и Китаем. У них огромное количество разногласий… Несмотря на все эти разногласия, на то, что периодически высшие руководители США и КНР, министры обвиняют другую сторону в каких-то неправомерных действиях, прежде всего в сфере экономики, но политика и безопасность тоже звучат", - сказал министр медиахолдингу "Красная звезда"
Он подчеркнул, что при всем при этом диалог между Пекином и Вашингтоном никогда не прерывался.
"Считаю, что ровно такая модель должна быть в отношениях между любыми двумя государствами. Тем более между Россией и США, которые, с одной стороны, могут найти совпадающие интересы и сделать много взаимополезного, а с другой стороны – они обязаны в случае несовпадения интересов не доводить до войны", - добавил Лавров.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В МИД КНР рассказали о попытках США внести разлад между Пекином и Москвой
27 февраля, 10:45
 
СШАКитайРоссияСергей ЛавровКрасная звездаВ мире
 
 
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