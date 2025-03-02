https://ria.ru/20250302/lavrov-2002566823.html

Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа

Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа - РИА Новости, 02.03.2025

Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа

Представители команды президента США Дональда Трампа ведут диалог с Россией на равных, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда". РИА Новости, 02.03.2025

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители команды президента США Дональда Трампа ведут диалог с Россией на равных, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда"."Они (члены команды Трампа. — Прим. ред.) разговаривают, исходя из того что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов", — отметил он.Другие заявления главы российской дипломатии:"Поразительно то, что эта нормальность была воспринята как сенсация. Это означает, что наши западные партнеры за период каденции Джо Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор как нечто из ряда вон выходящее"."После срока Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа".Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.

https://ria.ru/20250302/usa-2002548837.html

https://ria.ru/20250227/peskov-2001917683.html

https://ria.ru/20250227/putin-2001968591.html

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