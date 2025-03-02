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Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа - РИА Новости, 02.03.2025
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13:04 02.03.2025 (обновлено: 14:08 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/lavrov-2002566823.html
Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа
Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа - РИА Новости, 02.03.2025
Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа
Представители команды президента США Дональда Трампа ведут диалог с Россией на равных, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда". РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители команды президента США Дональда Трампа ведут диалог с Россией на равных, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда"."Они (члены команды Трампа. — Прим. ред.) разговаривают, исходя из того что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов", — отметил он.Другие заявления главы российской дипломатии:&quot;Поразительно то, что эта нормальность была воспринята как сенсация. Это означает, что наши западные партнеры за период каденции Джо Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор как нечто из ряда вон выходящее&quot;."После срока Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа".Возобновление диалогаВосемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
https://ria.ru/20250302/usa-2002548837.html
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в мире, россия, сша, москва, дональд трамп, сергей лавров, марко рубио, джо байден, нато, украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
В мире, Россия, США, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Марко Рубио, Джо Байден, НАТО, Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа

Лавров: члены команды Трампа ведут диалог с Россией на равных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители команды президента США Дональда Трампа ведут диалог с Россией на равных, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".
"Они (члены команды Трампа. — Прим. ред.) разговаривают, исходя из того что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов", — отметил он.
Боровицкая площадь и Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Кремле назвали условие для нормализации отношений с США
Вчера, 11:02
Другие заявления главы российской дипломатии:
  • Диалог в Эр-Рияде был нормальным разговором двух делегаций:
«

"Поразительно то, что эта нормальность была воспринята как сенсация. Это означает, что наши западные партнеры за период каденции Джо Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор как нечто из ряда вон выходящее".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
Глава МИД
  • Москва и Вашингтон признали, что никогда не будут мыслить одинаково, но конфронтацию допускать нельзя.
  • Трамп — прагматик, это придает живой, человеческий характер политике, поэтому с ним интересно.
  • Госсекретарь Марк Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц — абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди.
  • Администрация Трампа хочет добиться завершения конфликта на Украине.
«
"После срока Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров представителей РФ и США по Украине в Эр-Рияде
Сергей Лавров
Глава МИД
  • Последние пять веков все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике.
  • Планы европейских лидеров ввести миротворцев на Украину — это наглость, продолжение науськивания Киева на войну против России.
  • Большую роль в срыве диалога Москвы и Запада в 2022 году сыграла западная гордыня, замыслы втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму.
Вид на Кремль - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Песков заявил о широком поле для сотрудничества России и США
27 февраля, 12:38

Возобновление диалога

Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
Путин о контактах с администрацией Трампа - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
Контакты с США вселяют определенные надежды, заявил Путин
27 февраля, 15:25
 
В миреРоссияСШАМоскваДональд ТрампСергей ЛавровМарко РубиоДжо БайденНАТОУкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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