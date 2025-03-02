Лавров раскрыл детали контактов с командой Трампа
Лавров: члены команды Трампа ведут диалог с Россией на равных
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Представители команды президента США Дональда Трампа ведут диалог с Россией на равных, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".
"Они (члены команды Трампа. — Прим. ред.) разговаривают, исходя из того что они не командуют нами, и мы ими не командуем. Две серьезные страны сели поговорить, где у них что не так и что наломал их предшественник за четыре года, разрушив все без исключения каналы контактов, введя количество санкций, за которыми последовало изгнание американских компаний, понеся убытки в сотни миллиардов долларов", — отметил он.
Другие заявления главы российской дипломатии:
- Диалог в Эр-Рияде был нормальным разговором двух делегаций:
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"Поразительно то, что эта нормальность была воспринята как сенсация. Это означает, что наши западные партнеры за период каденции Джо Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор как нечто из ряда вон выходящее".
- Москва и Вашингтон признали, что никогда не будут мыслить одинаково, но конфронтацию допускать нельзя.
- Трамп — прагматик, это придает живой, человеческий характер политике, поэтому с ним интересно.
- Госсекретарь Марк Рубио и советник по национальной безопасности Майк Уолтц — абсолютно вменяемые во всех смыслах слова люди.
- Администрация Трампа хочет добиться завершения конфликта на Украине.
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"После срока Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа".
- Последние пять веков все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике.
- Планы европейских лидеров ввести миротворцев на Украину — это наглость, продолжение науськивания Киева на войну против России.
- Большую роль в срыве диалога Москвы и Запада в 2022 году сыграла западная гордыня, замыслы втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму.
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Возобновление диалога
Восемнадцатого февраля в Эр-Рияде состоялись российско-американские переговоры высокого уровня. Стороны договорились создавать условия для восстановления сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и запустить процесс урегулирования ситуации на Украине.
В четверг делегации России и Соединенных Штатов на встрече в Стамбуле согласовали шаги по финансированию работы посольств и обсудили возможность восстановления прямого авиасообщения.
На этих переговорах США передали ноту с агреманом на назначение Александра Дарчиева новым послом России.
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