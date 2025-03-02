https://ria.ru/20250302/lavrov-2002561239.html

Лавров назвал главную причину срыва переговоров по Украине в 2022 году

Лавров назвал главную причину срыва переговоров по Украине в 2022 году - РИА Новости, 02.03.2025

Лавров назвал главную причину срыва переговоров по Украине в 2022 году

Большую роль в срыве диалога Москвы и Запада в 2022 году сыграла западная гордыня, равно как и замыслы втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, заявил... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:52:00+03:00

2025-03-02T12:52:00+03:00

2025-03-02T12:52:00+03:00

украина

россия

москва

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

нато

красная звезда

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579430463_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_fc072dbaea0b217a97e9bcc3aad06eab.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Большую роль в срыве диалога Москвы и Запада в 2022 году сыграла западная гордыня, равно как и замыслы втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я надеялся, что все-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы материально втянуть Украину в НАТО, создать базы в Крыму, на Азовском море – все эти планы были. Но помимо этого геополитического замысла, большую роль сыграла и гордыня. Как же так? Говорят – не надо, а мы согласимся? Я не преувеличиваю. Это в "обнаженном" виде то, чем они руководствовались. Это печально. Это не здравый смысл", - сказал Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда", отвечая на соответствующий вопрос. Он добавил, что президент США Дональд Трамп не зря говорит в отношении любого конфликта, рассматривая позицию Америки, что "должен быть здравый смысл". "А здравый смысл Вашингтона диктует "отойти в сторону", - отметил Лавров. "Мы не были слепы. Еще в 2007 году в Мюнхене президент России Владимир Путин предупредил, что мы хоть и работаем и с НАТО, и с Евросоюзом, и с "семеркой" (будучи уже членом "восьмерки"), но не надо делать нас наивными и принимать за тех, кто ничего не понимает и не видит. Если мы равноправны, то давайте работать равноправно", - подчеркнул глава российского МИД. По его словам, Москва на многочисленных встречах терпеливо разъясняла каждому из западного "лагеря", что президент РФ Владимир Путин имел в виду, выступая в Мюнхене. "До самого последнего момента мы давали им шанс не доводить дело до горячего конфликта. В декабре 2021 году мы сказали им, мол, вы "забалтываете" Минские договоренности, создаете угрозы нашей безопасности, давайте подпишем Договор о европейской безопасности, где она будет обеспечиваться без всякого втягивания в НАТО кого бы то ни было. Нас проигнорировали. Еще в январе 2022 года я встречался с тогдашним Госсекретарем США Энтони Блинкеном. Он сказал, что НАТО – это не наше дело. Они могут только пообещать, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет определенным образом ограничено. Вот и все. Это тоже лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность. И к чему это все привело?" - подчеркнул Лавров. Он добавил, что Путин не зря на одном из своих крупных мероприятий в 2024 году сказал, что "так, как было до февраля 2022 года, больше никогда не будет". "То есть он надеялся до февраля, уже понимая тщетность этих надежд. Но он давал им шанс до самого последнего. Сядьте за стол, давайте договоримся о безопасности, включая безопасность Украины, но так, чтобы меры по ее обеспечению не подрывали нашу. Это все решалось. Сейчас многие политические деятели, бывшие члены правительства, общественники с "задним умом" (то есть они имеют что-то общее с русским мужиком, который "задним умом" крепок) говорят, что надо было делать по-другому. Но вышло, как вышло. Наши цели ясны, задачи определены, как говорили еще в Советском Союзе", - заявил Лавров.

https://ria.ru/20250302/lavrov-2002561107.html

https://ria.ru/20250227/mirotvortsy-2001786847.html

https://ria.ru/20250227/zaharova-2001927747.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, нато, красная звезда, в мире