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Трамп хочет мира, а Европа требует "продолжения банкета", заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2025
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12:49 02.03.2025 (обновлено: 15:09 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/lavrov-2002561107.html
Трамп хочет мира, а Европа требует "продолжения банкета", заявил Лавров
Трамп хочет мира, а Европа требует "продолжения банкета", заявил Лавров - РИА Новости, 02.03.2025
Трамп хочет мира, а Европа требует "продолжения банкета", заявил Лавров
Администрация президента США Дональда Трампа прямо говорит, что хочет мира, "продолжения банкета" в виде войны требует Европа, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:49:00+03:00
2025-03-02T15:09:00+03:00
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в мире
россия
сша
сергей лавров
дональд трамп
джо байден
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прямо говорит, что хочет мира, "продолжения банкета" в виде войны требует Европа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."И сейчас после "срока" Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", — сказал Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".Он обратил внимание, что последние пять веков все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. По мнению министра, американцы не играли никакой подстрекательской или "зажигательной" роли.Планы европейских лидеров ввести миротворцев на Украину — это наглость, продолжение "науськивания" киевского режима на войну против России, подчеркнул Лавров."Во-первых, нас никто не спрашивает. Президент Дональд Трамп все понимает. Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: "Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон". Он себя ведет корректно", — отметил он.
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европа, в мире, россия, сша, сергей лавров, дональд трамп, джо байден, красная звезда
Европа, В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джо Байден, Красная звезда
Трамп хочет мира, а Европа требует "продолжения банкета", заявил Лавров

Лавров назвал наглостью план ЕС по введению миротворцев на Украину

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа прямо говорит, что хочет мира, "продолжения банкета" в виде войны требует Европа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"И сейчас после "срока" Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", — сказал Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".
Он обратил внимание, что последние пять веков все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике. По мнению министра, американцы не играли никакой подстрекательской или "зажигательной" роли.
Планы европейских лидеров ввести миротворцев на Украину — это наглость, продолжение "науськивания" киевского режима на войну против России, подчеркнул Лавров.
"Во-первых, нас никто не спрашивает. Президент Дональд Трамп все понимает. Он сказал, что сейчас рано говорить, когда будет урегулирование: "Этот вопрос можете обсуждать, но нужно будет согласие сторон". Он себя ведет корректно", — отметил он.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Лавров назвал главную причину срыва переговоров по Украине в 2022 году
Вчера, 12:52
 
ЕвропаВ миреРоссияСШАСергей ЛавровДональд ТрампДжо БайденКрасная звезда
 
 
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