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В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США - РИА Новости, 02.03.2025
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11:20 02.03.2025 (обновлено: 11:23 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/kreml-2002550479.html
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США - РИА Новости, 02.03.2025
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:20:00+03:00
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политика
россия
сша
дмитрий песков
павел зарубин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит ждать в этом вопросе быстрых результатов. "Мне кажется, что да, даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США. Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США

Песков: не стоит ждать быстрых результатов в экономическом сотрудничестве с США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит ждать в этом вопросе быстрых результатов.
"Мне кажется, что да, даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США.
Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Песков ответил на вопрос о возобновлении работы с американскими компаниями
Вчера, 11:17
 
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