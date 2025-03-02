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В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США - РИА Новости, 02.03.2025
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T11:20:00+03:00
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2025-03-02T11:23:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит ждать в этом вопросе быстрых результатов. "Мне кажется, что да, даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США. Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
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Политика, Россия, США, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США
Песков: не стоит ждать быстрых результатов в экономическом сотрудничестве с США