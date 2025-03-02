https://ria.ru/20250302/kreml-2002550479.html

В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США

В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США - РИА Новости, 02.03.2025

В Кремле оценили перспективы экономического сотрудничества России и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T11:20:00+03:00

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2025-03-02T11:23:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сегодня нужно очерчивать круг возможных тем для экономического сотрудничества РФ и США, но не стоит ждать в этом вопросе быстрых результатов. "Мне кажется, что да, даже сейчас уже нужно очерчивать круг возможных тем для сотрудничества, но ожидать каких-то результатов быстрых в этой сфере сейчас пока не приходится", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в ответ на вопрос о перспективах восстановления сотрудничества компаний РФ и США. Видеоинтервью представителя Кремля было записано 26 февраля и опубликовано в воскресенье в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

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политика, россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире