https://ria.ru/20250302/konflikt-2002596236.html

У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио

У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025

У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио

У большинства европейских государств в настоящее время нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:32:00+03:00

2025-03-02T17:32:00+03:00

2025-03-02T17:43:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. У большинства европейских государств в настоящее время нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио."Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", - сказал он в интервью телеканалу ABC.Рубио добавил, что некоторые страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, дожидаясь, пока Россия будет готова к переговорам."Мне это не кажется хорошим планом, и это определенно не тот план, который поддерживает президент (Дональд Трамп)", - добавил американский госсекретарь.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.

https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002515816.html

https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html

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в мире, украина, евросоюз, марко рубио, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, сша