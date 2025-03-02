Рейтинг@Mail.ru
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 02.03.2025 (обновлено: 17:43 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/konflikt-2002596236.html
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио - РИА Новости, 02.03.2025
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио
У большинства европейских государств в настоящее время нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:32:00+03:00
2025-03-02T17:43:00+03:00
в мире
украина
евросоюз
марко рубио
владимир путин
владимир зеленский
верховная рада украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001412154_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6feacf0b191abc049a60e090348ed86a.jpg
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. У большинства европейских государств в настоящее время нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио."Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", - сказал он в интервью телеканалу ABC.Рубио добавил, что некоторые страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, дожидаясь, пока Россия будет готова к переговорам."Мне это не кажется хорошим планом, и это определенно не тот план, который поддерживает президент (Дональд Трамп)", - добавил американский госсекретарь.Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
https://ria.ru/20250302/zelenskiy-2002515816.html
https://ria.ru/20250302/dengi-2002507099.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001412154_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_af7e50598ba629e0bfe05d3110def1cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, евросоюз, марко рубио, владимир путин, владимир зеленский, верховная рада украины, россия, сша
В мире, Украина, Евросоюз, Марко Рубио, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Россия, США
У большинства стран ЕС нет плана по урегулированию на Украине, заявил Рубио

Госсекретарь Рубио: у большинства в ЕС нет плана по решению конфликта на Украине

© AP Photo / Moises CastilloГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Moises Castillo
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 2 мар — РИА Новости. У большинства европейских государств в настоящее время нет никакого плана по урегулированию конфликта на Украине, заявил государственный секретарь США Марко Рубио.
"Я просил каждого министра иностранных дел, с которым встречался, рассказать мне, как, по-вашему, все это обернется. У большинства нет плана", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
"Трогать вообще нельзя": бегство Зеленского означает еще полтора года СВО
Вчера, 08:00
Рубио добавил, что некоторые страны предлагают продолжать конфликт на Украине еще год, дожидаясь, пока Россия будет готова к переговорам.
"Мне это не кажется хорошим планом, и это определенно не тот план, который поддерживает президент (Дональд Трамп)", - добавил американский госсекретарь.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что если есть желание найти компромиссное решение, вести переговоры по Украине можно с кем угодно. По словам российского лидера, вопрос в окончательном подписании документов: Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае 2024 года, в силу своей нелегитимности не имеет права ничего подписывать. Кроме того, Путин напомнил, что Киеву нужно найти способ отменить ранее подписанный Зеленским указ о запрете переговоров с РФ - это, к примеру, может сделать председатель Верховной рады. Если же сам Зеленский хочет участвовать в переговорах, российский президент выразил готовность выделить для этого специальных людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Деньги кончились — и сразу лжи стало меньше
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаЕвросоюзМарко РубиоВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала