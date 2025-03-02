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В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России - РИА Новости, 02.03.2025
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09:56 02.03.2025 (обновлено: 15:06 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/kazahstan-2002543338.html
В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России
В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России - РИА Новости, 02.03.2025
В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России
Обсуждаемый в России запрет трудовым мигрантам ввозить в страну семьи вызывает озабоченность в казахстанском обществе, заявил РИА Новости посол Казахстана в... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T09:56:00+03:00
2025-03-02T15:06:00+03:00
россия
казахстан
даурен абаев
леонид слуцкий (политик)
евразийский экономический союз
госдума рф
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обсуждаемый в России запрет трудовым мигрантам ввозить в страну семьи вызывает озабоченность в казахстанском обществе, заявил РИА Новости посол Казахстана в России Даурен Абаев. "Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь в конечном счете речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России", — заявил Абаев. Он напомнил, что связи между народами России и Казахстана уходят глубоко в историю. Живя по соседству, граждане двух стран ведут торговлю, ездят друг к другу в гости и осуществляют трудовую деятельность, отметил посол. "Для укрепления экономических связей и развития сотрудничества мы создали Евразийский экономический союз, основой которого является обеспечение четырех свобод: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для этих целей в союзном договоре (договоре о ЕАЭС) мы заложили право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств — членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта. Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта", — сообщил Абаев. Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства России право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, в том числе гражданства России.
https://ria.ru/20250301/posol-2002417784.html
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россия, казахстан, даурен абаев, леонид слуцкий (политик), евразийский экономический союз, госдума рф, лдпр, в мире
Россия, Казахстан, Даурен Абаев, Леонид Слуцкий (политик), Евразийский экономический союз, Госдума РФ, ЛДПР, В мире
В Казахстане обеспокоились ограничениями для мигрантов в России

Абаев: запрет мигрантам ввозить в РФ семьи вызывает озабоченность в Казахстане

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАстана
Астана - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Обсуждаемый в России запрет трудовым мигрантам ввозить в страну семьи вызывает озабоченность в казахстанском обществе, заявил РИА Новости посол Казахстана в России Даурен Абаев.
"Обсуждаемые в России законодательные поправки о запрете для трудовых мигрантов везти свои семьи, конечно, вызывают озабоченность в нашем обществе. Ведь в конечном счете речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не только Казахстана, но и России", — заявил Абаев.
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Он напомнил, что связи между народами России и Казахстана уходят глубоко в историю. Живя по соседству, граждане двух стран ведут торговлю, ездят друг к другу в гости и осуществляют трудовую деятельность, отметил посол.
"Для укрепления экономических связей и развития сотрудничества мы создали Евразийский экономический союз, основой которого является обеспечение четырех свобод: движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Для этих целей в союзном договоре (договоре о ЕАЭС) мы заложили право трудящегося осуществлять трудовую деятельность на территории государств — членов ЕАЭС без получения разрешений на осуществление трудовой деятельности, а также возможность пребывания в государстве на срок действия трудового контракта. Эта возможность применяется и для членов семьи трудового мигранта", — сообщил Абаев.
Ранее группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам без гражданства России право на перевозку своей семьи в страну. Речь идет о низкоквалифицированных специалистах, прибывающих в Россию только на основании трудового договора или патента, не имеющих иных законных оснований на проживание в стране, в том числе гражданства России.
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