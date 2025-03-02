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В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 02.03.2025
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08:55 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/kazahstan-2002536977.html
В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау
В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 02.03.2025
В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау
Казахстан выступает за объективное и прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T08:55:00+03:00
2025-03-02T08:55:00+03:00
в мире
казахстан
россия
актау
даурен абаев
международная организация гражданской авиации
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за объективное и прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование", - заявил Абаев. Он отметил, что расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а Азербайджан, Россия и Бразилия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании. "Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - отметил посол. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html
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в мире, казахстан, россия, актау, даурен абаев, международная организация гражданской авиации, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Казахстан, Россия, Актау, Даурен Абаев, Международная организация гражданской авиации, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау

Абаев: Казахстан выступает за объективное расследование авиакатастрофы в Актау

© Фото : Акимат Мангистауской областиМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© Фото : Акимат Мангистауской области
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за объективное и прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев.
"Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование", - заявил Абаев.
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Он отметил, что расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а Азербайджан, Россия и Бразилия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании.
"Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - отметил посол.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
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В миреКазахстанРоссияАктауДаурен АбаевМеждународная организация гражданской авиацииМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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