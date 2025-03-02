https://ria.ru/20250302/kazahstan-2002536977.html

В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау

В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 02.03.2025

В Казахстане выступили за прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау

Казахстан выступает за объективное и прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T08:55:00+03:00

2025-03-02T08:55:00+03:00

2025-03-02T08:55:00+03:00

в мире

казахстан

россия

актау

даурен абаев

международная организация гражданской авиации

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991315826_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_05507c1747aa4f6dfb867c6b347ccd6b.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Казахстан выступает за объективное и прозрачное расследование авиакатастрофы в Актау, заявил РИА Новости посол Казахстана в РФ Даурен Абаев. "Нам скрывать нечего. Мы за объективное, прозрачное и транспарентное расследование", - заявил Абаев. Он отметил, что расследование проводится в соответствии со всеми стандартами Международной организации гражданской авиации (ICAO), а Азербайджан, Россия и Бразилия назначили уполномоченных представителей для участия в расследовании. "Опубликованный отчет Министерства транспорта Казахстана носит предварительный характер и не предполагает установления чьей-либо вины или ответственности. Окончательный отчет, как заявили в ведомстве, могут опубликовать к декабрю 2025 года. Такой срок соответствует требованиям, стандартам и рекомендуемой практике ICAO. К слову, в ICAO высоко оценили уровень и качество предварительного отчета, отметили четкое изложение фактов, детализацию и полноту информации", - отметил посол. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html

https://ria.ru/20250205/aktau-1997491423.html

казахстан

россия

актау

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, казахстан, россия, актау, даурен абаев, международная организация гражданской авиации, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)