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На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России
На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России - РИА Новости, 02.03.2025
На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас делает полностью противоречащие друг другу заявления о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T01:08:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас делает полностью противоречащие друг другу заявления о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вечно глупая Каллас сначала заявила, что "Россия не боится НАТО", потом сказала "Мы боимся России", а в конце сделала вывод "Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?" — пишет журналист.Аналитик также отметил, что Кая Каллас не боялась, когда ее муж зарабатывал огромные деньги на торговле с восточным соседом, и когда ее отец был частью советской элиты.Заявления Каи Каллас звучат на фоне усиления в Европе позиций сторонников продолжения конфликта России и Украины. В минувшую пятницу глава дипломатии ЕС заявляла о намерении объединения расширить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.
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В мире, Россия, Европа, Украина, Кайя Каллас, Чей Боуз, НАТО, Евросоюз
На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России
Журналист Боуз: Кая Каллас не боялась России, когда это было ей выгодно