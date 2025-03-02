https://ria.ru/20250302/kallas-2002521864.html

На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России

На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России - РИА Новости, 02.03.2025

На Западе заметили странные изменения в заявлениях Каллас о России

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас делает полностью противоречащие друг другу заявления о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T01:08:00+03:00

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2025-03-02T01:08:00+03:00

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас делает полностью противоречащие друг другу заявления о России, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Вечно глупая Каллас сначала заявила, что "Россия не боится НАТО", потом сказала "Мы боимся России", а в конце сделала вывод "Но мы в НАТО, потому что Россия боится НАТО?" — пишет журналист.Аналитик также отметил, что Кая Каллас не боялась, когда ее муж зарабатывал огромные деньги на торговле с восточным соседом, и когда ее отец был частью советской элиты.Заявления Каи Каллас звучат на фоне усиления в Европе позиций сторонников продолжения конфликта России и Украины. В минувшую пятницу глава дипломатии ЕС заявляла о намерении объединения расширить военную помощь Киеву для продолжения боевых действий.

https://ria.ru/20250227/kallas-2002001623.html

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