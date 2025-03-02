https://ria.ru/20250302/japonija-2002559695.html

В Японии оценили встречу Зеленского и Трампа

В Японии оценили встречу Зеленского и Трампа - РИА Новости, 02.03.2025

В Японии оценили встречу Зеленского и Трампа

Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа показала, что "есть в мире люди, не осознающие своего места и положения", написал депутат... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:34:00+03:00

2025-03-02T12:34:00+03:00

2025-03-02T12:34:00+03:00

в мире

сша

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владимир зеленский

дональд трамп

мунэо судзуки

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ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Встреча Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа показала, что "есть в мире люди, не осознающие своего места и положения", написал депутат японского парламента Мунэо Судзуки в своем блоге. "Как бы там ни было, несмотря на то что это визит, о котором он сам просил, его высказывания как бог на душу положит выявили в нем недостаток политического опыта. Но я считаю, что это, напротив, открыло новый путь к продвижению за прекращение огня", - написал Судзуки. Депутат подробно описал последние 10 минут встречи президента Трампа и Зеленского с момента, когда Зеленский "внезапно спросил вице-президента Вэнса "что за дипломатия?" и начал критиковать Россию". На что вице-президент Вэнс сказал, что "перед телекамерами, в присутствии журналистов да еще и в Белом доме – это невежливо, а Трамп жестко указал, что (у Зеленского – ред.) не хватает благодарности, а то, что он делает, – это ставит ставки на Третью мировую войну". "Вновь убедился, что в мире есть люди, которые не знают ни своего места, ни своего положения. Даже одного того, что это стало очевидно, достаточно (хорошо – ред.) для этой встречи", - пояснил депутат. Мунэо Судзуки – влиятельный политик с 40-летним стажем. Он хорошо известен в японской политике заинтересованностью в подписании мирного договора и развитии двусторонних отношений с Россией. Судзуки часто консультировал ныне покойного премьер-министра Синдзо Абэ, при котором двусторонние контакты развивались интенсивно. Трамп в пятницу отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Президент США требовал от Зеленского согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Джей-Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать США тем, что они почувствуют последствия конфликта, хоть и разделены океаном. Киевскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано.

https://ria.ru/20250302/tramp-2002556873.html

https://ria.ru/20250301/vens-2002438451.html

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в мире, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, мунэо судзуки