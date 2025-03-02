https://ria.ru/20250302/izrail-2002522473.html

Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе

Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2025

Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе

Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, заявила канцелярия израильского премьера... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T01:23:00+03:00

2025-03-02T01:23:00+03:00

2025-03-02T01:46:00+03:00

в мире

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

биньямин нетаньяху

стив уиткофф

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.План предусматривает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.ХАМАС до сих пор отказывается принять эту схему.

https://ria.ru/20250301/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, сша