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Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2025
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01:23 02.03.2025 (обновлено: 01:46 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/izrail-2002522473.html
Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе
Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе - РИА Новости, 02.03.2025
Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе
Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, заявила канцелярия израильского премьера... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T01:23:00+03:00
2025-03-02T01:46:00+03:00
в мире
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
сша
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху."После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.План предусматривает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.ХАМАС до сих пор отказывается принять эту схему.
https://ria.ru/20250301/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html
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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, сша
В мире, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, США
Израиль согласился продлить прекращение огня в Газе

Израиль согласился продлить прекращение огня в обмен на освобождение заложников

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар - РИА Новости. Израиль согласен продлить прекращение огня в Газе на период Рамадана и Песаха в обмен на освобождение заложников, заявила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
"После обсуждения вопросов безопасности под председательством премьер-министра Нетаньяху и с участием министра обороны, высокопоставленных должностных лиц министерства обороны и переговорной группы было решено: Израиль принимает план спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа о временном прекращении огня на периоды Рамадана и Песаха", - говорится в сообщении канцелярии.
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Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
План предусматривает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня, будут освобождены все оставшиеся похищенные, как живые, так и погибшие.
ХАМАС до сих пор отказывается принять эту схему.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе
Вчера, 12:31
 
В миреИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффСША
 
 
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