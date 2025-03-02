https://ria.ru/20250302/gunba-2002577143.html

Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба

Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба - РИА Новости, 02.03.2025

Аэропорт, здоровье и молодежь: чем займется новый президент Абхазии Гунба

Во втором туре досрочных выборов президента Абхазии победил известный абхазский политик Бадра Гунба, он набрал 54,73%, в то время как его оппонент,... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T14:16:00+03:00

2025-03-02T14:16:00+03:00

2025-03-02T14:16:00+03:00

справки

абхазия

россия

сухум

бадра гунба

адгур ардзинба

аслан бжания

президентские выборы в абхазии

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СУХУМ, 2 мар - РИА Новости. Во втором туре досрочных выборов президента Абхазии победил известный абхазский политик Бадра Гунба, он набрал 54,73%, в то время как его оппонент, оппозиционный политик Адгур Ардзинба - 41,54%. РИА Новости рассказывает биографию Гунбы, его политический путь и планы на предстоящие пять лет президентства. Сухуми - Саратов - Сухум Бадра Гунба родился 14 августа 1981 года в Сухуми, Абхазская АССР (ныне Сухум, Республика Абхазия). В 2003 году он окончил экономический факультет Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова по специальности "бухгалтерский учет и аудит". В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию по экономике. С 2003 года по июнь 2007 Гунба занимал различные должности в финансовых структурах администрации города Саратова. В сентябре 2007 года вернулся в Абхазию и до 2009 года работал референтом по правовым вопросам в кабинете министров Абхазии. С января 2009 года по октябрь 2011 года занимал должность замминистра культуры, а с октября 2011 года по октябрь 2014 года был министром культуры. С 2015 года занимался предпринимательской деятельностью. В феврале 2020 года политические партии "Айтайра" и "Амцахара" выдвинули Гунбу в качестве кандидата в вице-президенты на президентских выборах 2020 года в команде Аслана Бжании. 22 марта 2020 года он был избран вице-президентом Абхазии и вступил в должность 23 апреля 2020 года. В ноябре 2024 года, после массовых протестов и отставки президента Бжании, Гунба стал исполняющим обязанности президента страны. Жаркий второй тур Во втором туре досрочных выборов президента Абхазии ситуация в республике обострилась - этому способствовали действия исполняющего обязанности президента Валерия Бганбы. Он, спустя несколько дней после первого тура, освободил Дмитрия Кучуберия от должности главы службы госбезопасности, временно на этот пост был назначен зампред службы госбезопасности Алхас Чичба. Кандидат Гунба заявил, что действия и.о. президента - это попытка сорвать выборы, и обратился к парламенту с просьбой дать оценку действиям Бганбы по кадровым назначениям в кабинете министров республики. Обстановка стабилизировалась, когда Гунба 21 февраля предложил своему оппоненту Адгуру Ардзинба подписать соглашение об обеспечении безопасного проведения выборов, чтобы остановить эскалацию и обеспечить единство. Ардзинба согласился на эту инициативу. Самолеты полетят в Сухум В качестве кандидата в президенты Гунба активно участвовал в процессе восстановления и открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. В январе 2025 года он встретился с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко для обсуждения реконструкции и запуска аэропорта в Сухуме. В ходе встречи были намечены дальнейшие шаги по расширению сотрудничества между двумя государствами в этой сфере. Шестого февраля Гунба провел встречу с министром транспорта России Романом Старовойтом, где обсуждались планы возобновления регулярного авиасообщения. Тестовый полет в восстановленный аэропорт Сухума состоялся 7 февраля, на нем в республику прибыл сам Гунба, а обратным рейсом в Москву были отправлены больные граждане Абхазии, которым требовалось лечение в российской столице. Регулярные рейсы планируется запустить в мае, что совпадает с началом туристического сезона. По мнению Гунбы, открытие аэропорта значительно увеличит туристический поток и повысит экономический потенциал республики. Молодежь в "Команде Абхазии" Программа "Команда Абхазии", инициированная кандидатом в президенты Гунбой, направлена на создание эффективных социальных лифтов и равных возможностей для реализации молодежи. Основная цель конкурса - формирование кадрового резерва, который будет способствовать дальнейшему развитию республики и реализации стратегических задач ее возрождения. Проект "Команда Абхазии" создан по образцу российских программ развития социальных лифтов (таких, как "Лидеры России"), запущенных по инициативе президента России Владимира Путина. По словам Гунбы, программа поможет сформировать кадровый резерв, позволяя подбирать людей, которые будут достойно представлять страну. Он подчеркнул, что в Абхазии не было подобного кадрового резерва, и выразил уверенность, что программа поможет его создать, учитывая успешный российский опыт. Забота о здоровье Гунба планирует реализовать комплекс мер по улучшению системы здравоохранения в республике. Одним из ключевых направлений является обеспечение граждан Абхазии возможностью получать медицинскую помощь в России по загранпаспорту, что позволит улучшить доступ к качественным медицинским услугам. Кроме того, в рамках сотрудничества с российскими медиками планируется поставка в Абхазию современного ангиографа для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также запланировано строительство новой детской больницы, а также важным аспектом является проведение масштабной диспансеризации детей с привлечением российских специалистов. Эти инициативы направлены на укрепление системы здравоохранения Абхазии и улучшение качества медицинских услуг для населения. Отношения с Москвой Гунба рассматривает отношения с Россией как ключевой фактор для стабильного и поступательного развития Абхазии, о чем он неоднократно заявлял прессе. Он подчеркивал, что, независимо от занимаемой должности, необходимо использовать все возможности для решения задач, стоящих перед Абхазией. В феврале Гунба в качестве абхазского политика во время визита в Москву встречался с российскими министрами, в том числе с вице-премьером Александром Новаком, главой МИД Сергеем Лавровым, главой Минздрава Михаилом Мурашко, министром финансов Антоном Силуановым, главой Минтранса Романом Старовойтом.

https://ria.ru/20250302/gunba-1999111383.html

https://ria.ru/20250228/abkhaziya-2002244215.html

https://ria.ru/20250215/abhazija-1999587481.html

https://ria.ru/20250223/medpomoschi-2001140796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бадра Гунба и Адгур Ардзинба на голосовании во втором туре президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба и Адгур Ардзинба проголосовали во втором туре президентских выборов в Абхазии. 2025-03-02T14:16 true PT0M17S

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Ольга Фомченкова

справки, абхазия, россия, сухум, бадра гунба, адгур ардзинба, аслан бжания, президентские выборы в абхазии