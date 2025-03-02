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Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.03.2025
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:05:00+03:00
2025-03-02T17:05:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В ущелье Терскол на высоте 2100 метров при спуске лыжник получил травму ноги и попросил о помощи. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину из Перми на поляну Азау и передали медикам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к работам привлекались четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.
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происшествия, россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии
МЧС: Горнолыжник из Перми получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах КБР