Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:05 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/gornolyzhnik-2002593597.html
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.03.2025
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии
Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T17:05:00+03:00
2025-03-02T17:05:00+03:00
происшествия
россия
пермь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869876629_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f0f8e91a8b13d4c6cb3c54c1b1811c30.jpg
НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В ущелье Терскол на высоте 2100 метров при спуске лыжник получил травму ноги и попросил о помощи. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину из Перми на поляну Азау и передали медикам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к работам привлекались четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.
https://ria.ru/20250128/sobaki-1995693441.html
россия
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869876629_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_22079eff8f04c88d29e99cf0ea728bca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Пермь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии

МЧС: Горнолыжник из Перми получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах КБР

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанк Горнолыжный курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
 Горнолыжный курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Горнолыжный курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
«
"В ущелье Терскол на высоте 2100 метров при спуске лыжник получил травму ноги и попросил о помощи. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину из Перми на поляну Азау и передали медикам", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к работам привлекались четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.
Автомобиль МВД России - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
"Убивают каждый год". Что творится на горнолыжном курорте в Сибири
28 января, 08:00
 
ПроисшествияРоссияПермьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала