https://ria.ru/20250302/gornolyzhnik-2002593597.html

Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии

Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 02.03.2025

Горнолыжник из Перми получил травму в горах Кабардино-Балкарии

Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T17:05:00+03:00

2025-03-02T17:05:00+03:00

2025-03-02T17:05:00+03:00

происшествия

россия

пермь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869876629_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_f0f8e91a8b13d4c6cb3c54c1b1811c30.jpg

НАЛЬЧИК, 2 мар – РИА Новости. Спасатели оказали помощь горнолыжнику из Перми, который получил травму ноги, катаясь вне трасс в горах Кабардино-Балкарии, сообщило ГУ МЧС РФ по региону. "В ущелье Терскол на высоте 2100 метров при спуске лыжник получил травму ноги и попросил о помощи. Спасатели МЧС России эвакуировали 45-летнего мужчину из Перми на поляну Азау и передали медикам", - говорится в сообщении. По данным ведомства, к работам привлекались четыре спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и одна единица техники.

https://ria.ru/20250128/sobaki-1995693441.html

россия

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, пермь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)