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В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой - РИА Новости, 02.03.2025
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12:46 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html
В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой - РИА Новости, 02.03.2025
В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой
Около 800 человек эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в городе Эльстерверда в немецкой федеральной земле Бранденбург, передает... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T12:46:00+03:00
2025-03-02T12:46:00+03:00
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 800 человек эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в городе Эльстерверда в немецкой федеральной земле Бранденбург, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти. "Перед обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны в Эльстерверде утром были эвакуированы около 800 человек и несколько предприятий", - говорится в сообщении агентства. По данным DPA, бомба весом 500 килограммов была обнаружена в промышленном районе, из-за чего предприятия в зоне эвакуации приостановили работу. Операция по обезвреживанию бомбы началась утром в воскресенье и, как ожидается, завершится ко второй половине дня, заключило агентство.
https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html
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в мире, бранденбург
В мире, Бранденбург
В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

В ФРГ около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 800 человек эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в городе Эльстерверда в немецкой федеральной земле Бранденбург, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти.
"Перед обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны в Эльстерверде утром были эвакуированы около 800 человек и несколько предприятий", - говорится в сообщении агентства.
По данным DPA, бомба весом 500 килограммов была обнаружена в промышленном районе, из-за чего предприятия в зоне эвакуации приостановили работу.
Операция по обезвреживанию бомбы началась утром в воскресенье и, как ожидается, завершится ко второй половине дня, заключило агентство.
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