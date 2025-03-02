https://ria.ru/20250302/germanija-2002560737.html

В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой - РИА Новости, 02.03.2025

В Германии около 800 человек эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой

Около 800 человек эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в городе Эльстерверда в немецкой федеральной земле Бранденбург, передает... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T12:46:00+03:00

2025-03-02T12:46:00+03:00

2025-03-02T12:46:00+03:00

в мире

бранденбург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976139904_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_ea0944e76f0d23e88dc866b6d34f9223.jpg

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Около 800 человек эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны в городе Эльстерверда в немецкой федеральной земле Бранденбург, передает агентство DPA со ссылкой на местные власти. "Перед обезвреживанием бомбы времен Второй мировой войны в Эльстерверде утром были эвакуированы около 800 человек и несколько предприятий", - говорится в сообщении агентства. По данным DPA, бомба весом 500 килограммов была обнаружена в промышленном районе, из-за чего предприятия в зоне эвакуации приостановили работу. Операция по обезвреживанию бомбы началась утром в воскресенье и, как ожидается, завершится ко второй половине дня, заключило агентство.

https://ria.ru/20240425/bomby-1942374622.html

бранденбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, бранденбург