Рейтинг@Mail.ru
Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 02.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 02.03.2025 (обновлено: 12:17 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/gaza-2002546188.html
Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа
Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 02.03.2025
Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа
Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа после "отказа" ХАМАС принять новую схему по продолжению перемирия, сообщила канцелярия премьера страны... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T10:30:00+03:00
2025-03-02T12:17:00+03:00
в мире
израиль
сша
катар
биньямин нетаньяху
стив уиткофф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da80c7e0ce072f8a65bea9926aa77266.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа после "отказа" ХАМАС принять новую схему по продолжению перемирия, сообщила канцелярия премьера страны Биньямина Нетаньяху."По завершении первого этапа сделки по заложникам и в свете отказа ХАМАС принять предложенный Уиткоффом формат продолжения переговоров, который Израиль одобрил, премьер-министр Нетанияху принял решение о прекращении с сегодняшнего утра ввоза товаров и поставок в сектор Газа", — говорится в релизе. В канцелярии уточнили, что Тель-Авив не допустит прекращения огня без освобождения заложников."Если ХАМАС продолжит отказываться от предложенного формата, это повлечет за собой дополнительные последствия", — добавили в офисе главы правительства.Позиция ХАМАСВ ХАМАС назвали решение Нетаньяху о запрете поставок помощи в Газу военным преступлением и нарушением соглашения. В движении считают, что премьер пытается повернуть договор в угоду своим узким внутренним политическим интересам, жертвуя жизнями пленных израильтян.&quot;Заявления террористической оккупации о нарушении движением соглашения о прекращении огня — это необоснованные и вводящие в заблуждение обвинения, направленные на сокрытие ее ежедневных и систематических нарушений соглашения, которые привели к гибели более ста наших граждан в Газе, а также препятствуют выполнению гуманитарного протокола, усугубляя гуманитарную катастрофу в Газе&quot;, — уточнили в движении.Действия Израиля противоречат пункту 14 соглашения о прекращении огня, который гласит, что все договоренности первого этапа пролонгируются на втором этапе и что гаранты сделают все возможное, чтобы обеспечить продолжение переговоров до достижения соглашения об условиях реализации второго этапа, напомнили в ХАМАС.В движении подтвердили приверженность выполнению соглашения на всех трех этапах и готовность начать переговоры по второму этапу. Посредников призвали оказать давление на Израиль для выполнения им обязательств по договору.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, примерно половину из них официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличили ввоз гуманитарной помощи. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
https://ria.ru/20250302/izrail-2002550841.html
https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html
https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html
https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html
https://ria.ru/20250302/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
катар
ближний восток
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993682020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ac2d9db9e898071d9c2b1bf41ee9023a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ближний восток, тель-авив
В мире, Израиль, США, Катар, Биньямин Нетаньяху, Стив Уиткофф, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Ближний Восток, Тель-Авив
Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа

Израиль прекратил ввоз гумпомощи из-за отказа ХАМАС от плана США по перемирию

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа после "отказа" ХАМАС принять новую схему по продолжению перемирия, сообщила канцелярия премьера страны Биньямина Нетаньяху.

В ночь на 2 марта после истечения режима прекращения огня, длившегося 42 дня, Тель-Авив объявил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф предложил новый план продления временного перемирия, так как разногласия между Израилем и ХАМАС насчет полного завершения войны преодолеть невозможно. Израиль утверждает, что согласен на этот план, а палестинское движение — нет.

Палестинцы едут в повозке в Рафахе - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
СМИ оценили запасы гуманитарной помощи в секторе Газа
Вчера, 11:25
"По завершении первого этапа сделки по заложникам и в свете отказа ХАМАС принять предложенный Уиткоффом формат продолжения переговоров, который Израиль одобрил, премьер-министр Нетанияху принял решение о прекращении с сегодняшнего утра ввоза товаров и поставок в сектор Газа", — говорится в релизе.
В канцелярии уточнили, что Тель-Авив не допустит прекращения огня без освобождения заложников.
Последствия авиаудара ВВС Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
ХАМАС обвинило Израиль в срыве переговоров по Газе
1 марта, 12:31
"Если ХАМАС продолжит отказываться от предложенного формата, это повлечет за собой дополнительные последствия", — добавили в офисе главы правительства.

Новый план предусматривает продление режима прекращения огня на периоды Рамадана и Песаха — то есть еще на полтора месяца. Он подразумевает освобождение из сектора Газа половины израильских заложников, как живых, так и мертвых, в первый день его реализации, а в случае достижения соглашения о постоянном прекращении огня будут освобождены все оставшиеся похищенные — как живые, так и погибшие.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
После геноцида — депортация: выход для Газы найден
28 января, 08:00

Позиция ХАМАС

В ХАМАС назвали решение Нетаньяху о запрете поставок помощи в Газу военным преступлением и нарушением соглашения. В движении считают, что премьер пытается повернуть договор в угоду своим узким внутренним политическим интересам, жертвуя жизнями пленных израильтян.
«

"Заявления террористической оккупации о нарушении движением соглашения о прекращении огня — это необоснованные и вводящие в заблуждение обвинения, направленные на сокрытие ее ежедневных и систематических нарушений соглашения, которые привели к гибели более ста наших граждан в Газе, а также препятствуют выполнению гуманитарного протокола, усугубляя гуманитарную катастрофу в Газе", — уточнили в движении.

Действия Израиля противоречат пункту 14 соглашения о прекращении огня, который гласит, что все договоренности первого этапа пролонгируются на втором этапе и что гаранты сделают все возможное, чтобы обеспечить продолжение переговоров до достижения соглашения об условиях реализации второго этапа, напомнили в ХАМАС.
В движении подтвердили приверженность выполнению соглашения на всех трех этапах и готовность начать переговоры по второму этапу. Посредников призвали оказать давление на Израиль для выполнения им обязательств по договору.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Уничтожение Газы подорвало фундамент Израиля
23 января, 08:00

Перемирие на Ближнем Востоке

С 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.
За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа.
ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, примерно половину из них официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличили ввоз гуманитарной помощи.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАКатарБиньямин НетаньяхуСтив УиткоффХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуБлижний ВостокТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала