https://ria.ru/20250302/gaza-2002546188.html

Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа

Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа - РИА Новости, 02.03.2025

Израиль прекратил ввоз гумпомощи в сектор Газа

Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа после "отказа" ХАМАС принять новую схему по продолжению перемирия, сообщила канцелярия премьера страны... РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T10:30:00+03:00

2025-03-02T10:30:00+03:00

2025-03-02T12:17:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 мар — РИА Новости. Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа после "отказа" ХАМАС принять новую схему по продолжению перемирия, сообщила канцелярия премьера страны Биньямина Нетаньяху."По завершении первого этапа сделки по заложникам и в свете отказа ХАМАС принять предложенный Уиткоффом формат продолжения переговоров, который Израиль одобрил, премьер-министр Нетанияху принял решение о прекращении с сегодняшнего утра ввоза товаров и поставок в сектор Газа", — говорится в релизе. В канцелярии уточнили, что Тель-Авив не допустит прекращения огня без освобождения заложников."Если ХАМАС продолжит отказываться от предложенного формата, это повлечет за собой дополнительные последствия", — добавили в офисе главы правительства.Позиция ХАМАСВ ХАМАС назвали решение Нетаньяху о запрете поставок помощи в Газу военным преступлением и нарушением соглашения. В движении считают, что премьер пытается повернуть договор в угоду своим узким внутренним политическим интересам, жертвуя жизнями пленных израильтян."Заявления террористической оккупации о нарушении движением соглашения о прекращении огня — это необоснованные и вводящие в заблуждение обвинения, направленные на сокрытие ее ежедневных и систематических нарушений соглашения, которые привели к гибели более ста наших граждан в Газе, а также препятствуют выполнению гуманитарного протокола, усугубляя гуманитарную катастрофу в Газе", — уточнили в движении.Действия Израиля противоречат пункту 14 соглашения о прекращении огня, который гласит, что все договоренности первого этапа пролонгируются на втором этапе и что гаранты сделают все возможное, чтобы обеспечить продолжение переговоров до достижения соглашения об условиях реализации второго этапа, напомнили в ХАМАС.В движении подтвердили приверженность выполнению соглашения на всех трех этапах и готовность начать переговоры по второму этапу. Посредников призвали оказать давление на Израиль для выполнения им обязательств по договору.Перемирие на Ближнем ВостокеС 19 января по 1 марта в секторе Газа действовал режим прекращения огня в рамках соглашения об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных. За шесть недель палестинские группировки освободили 30 живых заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен на них Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, включая осужденных на пожизненные сроки за терроризм, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, примерно половину из них официально признали погибшими. С началом перемирия в сектор Газа значительно увеличили ввоз гуманитарной помощи. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. Переговоры о втором этапе сделки, который подразумевает полное прекращение войны, вывод израильских войск и освобождение всех заложников, пока официально не начались.

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https://ria.ru/20250301/gaza-2002438254.html

https://ria.ru/20250128/gaza-1995780481.html

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250302/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, сша, катар, биньямин нетаньяху, стив уиткофф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ближний восток, тель-авив