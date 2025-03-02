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В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 02.03.2025
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Религия
 
20:44 02.03.2025 (обновлено: 21:04 02.03.2025)
https://ria.ru/20250302/frantsisk-2002617655.html
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского - РИА Новости, 02.03.2025
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского
Состояние папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в воскресенье осталось стабильным, он больше не нуждается в вентиляции легких, которая... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T20:44:00+03:00
2025-03-02T21:04:00+03:00
религия
ватикан
в мире
франциск (хорхе марио бергольо)
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ВАТИКАН, 2 мар - РИА Новости. Состояние папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в воскресенье осталось стабильным, он больше не нуждается в вентиляции легких, которая потребовалась ему после бронхиального спазма в пятницу, сообщила служба печати Святого престола."Состояние здоровья Папы осталось стабильным и сегодня. Папе не требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких, а только высокопоточная кислородная терапия. Температуры у него нет", - говорится в сообщении.Учитывая сложность клинической картины, прогноз остается сдержанным, добавила ватиканская пресс-служба.Понтифик принял участие в воскресной мессе вместе с теми, кто ухаживает за ним в больнице "Джемелли", а затем чередовал отдых с молитвой.Как сообщила газета Corriere della Sera, несмотря на приступ, понтифик в субботу читал газеты и выпил кофе.В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщила, что у Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. Приступ вызвал эпизод рвоты и резкое ухудшение состояния дыхательной системы. В субботу клиническая картина стабилизировалась.Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния Папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней. Папа проходит дыхательную терапию и продолжает работу, которую прервал после приступа.Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
https://ria.ru/20250220/pontifik-2000423347.html
https://ria.ru/20250224/frantsisk-1857009309.html
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ватикан, в мире, франциск (хорхе марио бергольо)
Религия, Ватикан, В мире, Франциск (Хорхе Марио Бергольо)
В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Состояние папы римского стабильно, он больше не нуждается в вентиляции легких

© AP Photo / Alessandra TarantinoПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Папа римский Франциск. Архивное фото
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ВАТИКАН, 2 мар - РИА Новости. Состояние папы Римского Франциска, проходящего лечение от пневмонии, в воскресенье осталось стабильным, он больше не нуждается в вентиляции легких, которая потребовалась ему после бронхиального спазма в пятницу, сообщила служба печати Святого престола.
"Состояние здоровья Папы осталось стабильным и сегодня. Папе не требовалась неинвазивная искусственная вентиляция легких, а только высокопоточная кислородная терапия. Температуры у него нет", - говорится в сообщении.
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Учитывая сложность клинической картины, прогноз остается сдержанным, добавила ватиканская пресс-служба.
Понтифик принял участие в воскресной мессе вместе с теми, кто ухаживает за ним в больнице "Джемелли", а затем чередовал отдых с молитвой.
Как сообщила газета Corriere della Sera, несмотря на приступ, понтифик в субботу читал газеты и выпил кофе.
В пятницу вечером ватиканская пресс-служба сообщила, что у Франциска, проходящего лечение от пневмонии, произошел бронхиальный спазм, начата неинвазивная искусственная вентиляция легких. Приступ вызвал эпизод рвоты и резкое ухудшение состояния дыхательной системы. В субботу клиническая картина стабилизировалась.
Ранее Ватикан сообщал об улучшении состояния Папы, но подчеркивал, что для изменения медицинского прогноза необходимо еще несколько дней стабильности. Клиническая картина показывала положительную динамику на протяжении нескольких дней. Папа проходит дыхательную терапию и продолжает работу, которую прервал после приступа.
Четырнадцатого февраля по окончании аудиенций 88-летний папа Франциск направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита в больничных условиях. Мероприятия с участием понтифика отменены. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
Биография Папы Римского Франциска
24 февраля, 10:10
 
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