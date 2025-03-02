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Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025
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21:54 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/evrosojuz-2002625794.html
Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск
Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025
Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск
Европейские лидеры выступают за сохранение хороших отношений с США вне зависимости от текущей эмоциональной ситуации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T21:54:00+03:00
2025-03-02T21:54:00+03:00
в мире
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европейские лидеры выступают за сохранение хороших отношений с США вне зависимости от текущей эмоциональной ситуации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи по Украине в Лондоне. "Никто не сомневался, хочу это подчеркнуть, что самое важное для нас, для польской и европейской безопасности, для будущего Украины - сохранить как можно более тесные связи с США", - сказал он. По словам Туска, "все хотели бы, чтобы трансатлантические отношения были как можно крепче, вне зависимости от эмоций".
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в мире, украина, сша, польша, дональд туск
В мире, Украина, США, Польша, Дональд Туск
Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск

Туск: европейские лидеры выступают за сохранение хороших отношений с США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европейские лидеры выступают за сохранение хороших отношений с США вне зависимости от текущей эмоциональной ситуации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи по Украине в Лондоне.
«
"Никто не сомневался, хочу это подчеркнуть, что самое важное для нас, для польской и европейской безопасности, для будущего Украины - сохранить как можно более тесные связи с США", - сказал он.
По словам Туска, "все хотели бы, чтобы трансатлантические отношения были как можно крепче, вне зависимости от эмоций".
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 01.03.2025
СМИ сообщили о глубокой зависимости Европы от США в сфере обороны
1 марта, 16:28
 
В миреУкраинаСШАПольшаДональд Туск
 
 
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