https://ria.ru/20250302/evrosojuz-2002625794.html

Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск

Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск - РИА Новости, 02.03.2025

Евросоюз выступает за сохранение хороших отношений с США, заявил Туск

Европейские лидеры выступают за сохранение хороших отношений с США вне зависимости от текущей эмоциональной ситуации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск РИА Новости, 02.03.2025

2025-03-02T21:54:00+03:00

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2025-03-02T21:54:00+03:00

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ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Европейские лидеры выступают за сохранение хороших отношений с США вне зависимости от текущей эмоциональной ситуации, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции по итогам встречи по Украине в Лондоне. "Никто не сомневался, хочу это подчеркнуть, что самое важное для нас, для польской и европейской безопасности, для будущего Украины - сохранить как можно более тесные связи с США", - сказал он. По словам Туска, "все хотели бы, чтобы трансатлантические отношения были как можно крепче, вне зависимости от эмоций".

https://ria.ru/20250301/evropa-2002468065.html

украина

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в мире, украина, сша, польша, дональд туск