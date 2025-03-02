В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали
В деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Новый эпизод появился в деле об издевательствах над девушками на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, ранее фигуранты похитили и избили на этой же автомойке других подростков, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский райсуд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как уточняли СМИ, на автомойку насильно привезли четырех девочек, двух избили, а еще двух – заставляли на это смотреть.
"В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный преступный эпизод. Днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний ранее не судимый житель Каменска-Уральского совершили похищение двух несовершеннолетних – юноши 2007 года рождения и девушки 2008 года рождения, которых против воли переместили в помещение автомойки по улице Карла Маркса", - следует из сообщения.
В СК отмечают: к подросткам "применили физическое насилие", потом их отвезли в квартиру, а отпустили домой днем 3 декабря. Поводом для инцидента стали претензии имущественного характера фигурантов к потерпевшим.
Возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия - его соединят с первым делом. Вновь выявленному 19-летнему соучастнику предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте.
Обвиняемые проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений, добавил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Суд арестовал двух мужчин по делу о похищении девушек в Москве
24 октября 2024, 09:42