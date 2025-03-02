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В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали - РИА Новости, 02.03.2025
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00:45 02.03.2025
https://ria.ru/20250302/epizod-2002519816.html
В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали
В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали - РИА Новости, 02.03.2025
В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали
Новый эпизод появился в деле об издевательствах над девушками на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, ранее фигуранты похитили и избили на этой... РИА Новости, 02.03.2025
2025-03-02T00:45:00+03:00
2025-03-02T00:45:00+03:00
происшествия
каменск-уральский
свердловская область
россия
карл маркс
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Новый эпизод появился в деле об издевательствах над девушками на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, ранее фигуранты похитили и избили на этой же автомойке других подростков, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. Поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский райсуд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как уточняли СМИ, на автомойку насильно привезли четырех девочек, двух избили, а еще двух – заставляли на это смотреть. "В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный преступный эпизод. Днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний ранее не судимый житель Каменска-Уральского совершили похищение двух несовершеннолетних – юноши 2007 года рождения и девушки 2008 года рождения, которых против воли переместили в помещение автомойки по улице Карла Маркса", - следует из сообщения. В СК отмечают: к подросткам "применили физическое насилие", потом их отвезли в квартиру, а отпустили домой днем 3 декабря. Поводом для инцидента стали претензии имущественного характера фигурантов к потерпевшим. Возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия - его соединят с первым делом. Вновь выявленному 19-летнему соучастнику предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте. Обвиняемые проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений, добавил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20250226/shkolnitsy-2001786691.html
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каменск-уральский
свердловская область
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происшествия, каменск-уральский, свердловская область, россия, карл маркс, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Каменск-Уральский, Свердловская область, Россия, Карл Маркс, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
В деле об издевательствах над девушками на автомойке появились новые детали

В деле об издевательствах над девушками на автомойке появился новый эпизод

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 мар - РИА Новости. Новый эпизод появился в деле об издевательствах над девушками на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области, ранее фигуранты похитили и избили на этой же автомойке других подростков, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.
Поздним вечером 3 января трое молодых людей, насильно усадив в машину девушек, привезли их в помещение автомойки на улице Карла Маркса в Каменске-Уральском, где избили по голове и телу. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве, похищении и принуждении к действиям сексуального характера. Синарский райсуд 23 февраля арестовал троих обвиняемых до 4 апреля. Самому старшему из них – 21 год, остальным по 16 и 17 лет. Как уточняли СМИ, на автомойку насильно привезли четырех девочек, двух избили, а еще двух – заставляли на это смотреть.
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"В ходе расследования уголовного дела выявлен дополнительный преступный эпизод. Днем 2 декабря 2024 года 21-летний обвиняемый, а также 19-летний ранее не судимый житель Каменска-Уральского совершили похищение двух несовершеннолетних – юноши 2007 года рождения и девушки 2008 года рождения, которых против воли переместили в помещение автомойки по улице Карла Маркса", - следует из сообщения.
В СК отмечают: к подросткам "применили физическое насилие", потом их отвезли в квартиру, а отпустили домой днем 3 декабря. Поводом для инцидента стали претензии имущественного характера фигурантов к потерпевшим.
Возбуждено новое уголовное дело о похищении с применением насилия - его соединят с первым делом. Вновь выявленному 19-летнему соучастнику предъявили обвинение, решается вопрос о его аресте.
Обвиняемые проверяются на причастность к совершению других, в том числе аналогичных преступлений, добавил журналистам начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
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ПроисшествияКаменск-УральскийСвердловская областьРоссияКарл МарксВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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